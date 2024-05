"Miskolcon a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Pártbizottság a közelmúltban megvizsgálta a miskolci Széchenyi utca új forgalmi rendjének hatását a kereskedelmi egységek forgalmára és az áruellátásra", írja 1984. május 3-án az Észak-Magyarország nem sokkal azután, hogy a főutca sétálóutcává vált. Megállapították: a forgalmi változás a megyeszékhely főutcáján elhelyezkedő üzletek áruellátásában problémát nem okozott. Az üzletek árukínálata megfelel a korábbi években kialakult kínálati színvonalnak. Változott viszont a vevőáramlás. Általános tapasztalat, hogy a forgalom csökkent, írta negyven évvel ezelőtt az újságíró. Érdekes, hogy most is kevesen vásárolnak ott, de ez már a plázák megépítésének tudható be.