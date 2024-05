Vonatjegyet is lehet vásárolni az egyetemen – olvasható a Campus honlapján. A jegyértékesítő automaták használatával bármilyen belföldi viszonylatra vásárolhatók menetjegyek, bérletek, kerékpárjegyek, illetve élőállat jegyek.

Az automatáknál a nap huszonnégy órájában készpénzzel és bankkártyával is lehet fizetni, továbbá lehetőség van az érintkezésmentes bankkártyák használatára is. A korábbi internetes jegyátvételi automatákból is lehetséges már a jegyvásárlás, de fizetni csak bankkártyával lehet.