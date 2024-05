Harmincadik alkalommal rendezték meg Sárospatakon a pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet. Az önkormányzat, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság, valamint a helyi római katolikus közösség együtt, összefogva rendezi meg minden esztendőben a kétnapos eseményt, ami az évek során az egyik legnépszerűbb, legnagyobb tömeget vonzó eseménye lett a zempléni városnak. A számos kísérőprogramra, valamint a vasárnapi kosztümös felvonulásra összesen több ezer ember – köztük számtalan turista – volt kíváncsi.

Haditorna bemutató is volt

Fotó: BSZA

Így volt ez most is. Aros János polgármester a boon.hu-nak elmondta: Sárospataknak példát kell mutatnia Szent Erzsébet kultuszának ápolásában, az Árpád-házi királylány ugyanis Sárospatak szülöttjeként Türingiába kerülve, Wartburg várában élte le élete nagy részét és ott történtek meg vele a világszerte emlegetett csodák, vált a szegények istápolójává. Hangsúlyozta: az ünnepi programok rengeteg szervezést igényelnek, amiért köszönet jár a civileknek.

Koleszár Krisztián, az önkormányzat humán bizottságának elnöke, a rendezvény szervezésének koordinátora azt mondta: minden Szent Erzsébet ünnep szervezése már közvetlenül az előző rendezvény lezárultával elkezdődik a kiértékeléssel. A sokáig ugyanazzal a koreográfiával lezajló programsorozatot három éve apró lépésekben elkezdték megújítani, mindig egy-egy kisebb változtatást eszközöltek. Igyekeztek olyan programokat szervezni, amelyek szórakozást, kikapcsolódást jelentenek a gyerekeknek és szüleiknek is és amelyeken együtt lehet a család – tette hozzá. Mint kiemelte: legfontosabb céljuk az volt, hogy ugyanúgy jól érezzék magukat a sárospatakiak, mint a más településekről érkező látogatók, vagy a turisták.

A szegények támogatója volt

Mint az évek során több alkalommal is beszámoltunk róla, hogy a történettudomány – bár egyértelmű adat nem áll rendelkezésre - Árpád-házi Erzsébet legvalószínűbb születési helyszíneként Sárospatakot jelöli meg, aki II. András és Gertrúd királyné öt gyermeke közül harmadikként látta meg a napvilágot 1207-ben. Legismertebb testvére később IV. Bélaként lett magyar király. Erzsébet Hermann türingiai tartománygróf jegyeseként került Eisenachba és Wartburg várába. Miután jövendőbelije 19 évesen meghalt, annak öccse, Lajos vette végül feleségül, három gyermekük született. Rövid élete során a szegények istápolója volt, menedékhelyet alapított gyerekeknek, kórházat hozott létre, ahol maga is ápolta a betegeket. Számos csodát kötnek a személyéhez, 1235-ben avatták szentté. Sárospatakon a tiszteletére szervezett ünnepet mindig pünkösdkor rendezik meg.

Ünnepi felvonulás

Fotó: BSZA

Vasárnap tartották a kosztümös felvonulást, amikor hagyományőrző csoportok kíséretében a város lakói beöltözve kísérték végig a gyermek Szent Erzsébetet szállító lovasfogatot Patak utcáin. Ezt korhű harci játék, valamint az Erzsébet életét felidéző táncos bemutató kíséri. Hétfőn a római katolikus egyház szentmise keretében emlékezik a szentté avatott Árpád-házi királylányra. Az egyházi alkalom részeként a körmenettel minden évben körbeviszik a sárospataki bazilikában őrzött Szent Erzsébet ereklyét is.