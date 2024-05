Több szobor is volt a hajdanvolt, még romjaiban is gyönyörű LKM (DAM vendégház) területén és parkjában. A napokban írtunk az épületről, bent jártunk a ma üresen álló vendégházban, arról is szó esett, hogy mostani tulajdonosai munkásszállóként tudnák elképzelni, akár értékesítenék is a beruházni szándékozónak.