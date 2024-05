A vármegyénkben működő ASzakkör elnevezésű program csoportjainak alkotásaiból rendezett kiállítást nyitották meg az edelényi L’Huillier-Coburg kastélyban szerdán. Az ASzakkör a Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó online felülete.

Élettel töltik meg

- A kastélysziget üzemeltetését tavaly nyáron vettük át, és akkor azt ígértem, „élettel töltjük meg a kastélyt”. Amikor ezt az ígéretet tettem, többek között ilyen kiállításokra gondoltam – fejtette ki Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke. „Akik ismernek, tudják, nekem szívügyem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, és benne szívügyem az Értéktár is, amely összegyűjti és bemutatja a vármegyében élő közösségek legfontosabb értékeit, legyen az egy tájjellegű étel vagy egy gyönyörű templom, hagyomány vagy természeti környezet. Ezzel a tevékenységünkkel erősítjük vármegyei identitásunkat. És azért is nagyon örültem, hogy az ASzakkörnek az általunk üzemeltetett kastély ad otthont, mert ez a kiállítás is, hozzánk hasonlóan összegyűjti és bemutatja egy adott térség értékeit – mondta el. – Köszönöm a Nemzeti Művelődési Intézetnek, hogy ők is gondozzák, ápolják hagyományainkat. A legnagyobb köszönet azonban az alkotóknak, az alkotó közösségeknek jár" – hangsúlyozta az elnök.

Kiss Gábor Boldizsár, a Nemzeti Művelődési Intézet hálózati központvezetője arról számolt be, hogy intézetük az ország 3155 településén működő közösségi színtérrel és közművelődési intézménnyel tart kapcsolatot. – A koronavírus-járvány alatt olyan fejlesztéseket hajtottunk végre, amik segítették az országos közművelődési hálózat fejlődését, az ASzakkör tudásmegosztó felülettel pedig mintegy harmincezres szakköri közösséget tudtunk akkor létrehozni. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében jelenleg már hetvenhét településen 116 szakköri közösség tevékenykedik – jelezte az igazgató. – A jelenleg elérhető 18 szakköri ág mindegyikében kipróbálták magukat a vármegye közösségei, a bútorfestés és s gyertyaöntés volt a legsikeresebb, az újak közül pedig a natúrkozmetika volt a legnépszerűbb. A vármegyében is jelentős fejlesztésekre készülünk az új vármegyei igazgató Bódisné Bús Éva vezetésével.

– Évek óta részt veszünk közös programok szakmai részében, az ASzakkör programban pedig másfél éve vagyunk mentorszervezet, ami azt jelenti, hogy a szakkörök beindulásához adunk segítséget – tájékoztatott Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke. A legnagyobb feladatunk, hogy megőrizzük mesterségünket, kézműves hagyományainkat, olyan szemléletet adjunk át az alkotóknak, amik ezt erősítik – mutatott rá az elnök.