Egy különleges játszó- és élménypark kialakításához kérte a Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) szakmai segítségét az erdőbényei önkormányzat. Erről írtak alá együttműködési megállapodást a kádármestereiről és kőfaragóiról is híres Tokaj-hegyaljai településen hétfőn.

Több napra maradjanak

A rendezvényen Kántor Dezső polgármester elmondta: településükre nagyon sok turista látogat el, akik bort kóstolnak a helyi borászatokban, sétálgatnak az egyre szépülő utcákon, vagy éppen részt vesznek rendezvényeiken. A jövőben azonban azt szeretnék elérni, hogy a vendégek ne csupán néhány órát, vagy egy-két napot töltsenek Erdőbényén, hanem tovább időzzenek a településen. Főleg a családosokat szeretnék megcélozni, ezért is gondolkodnak egy olyan játszópark létrehozásán, amely órákig szórakozást nyújthat a kisebb-nagyobb gyerekeknek mégpedig szép környezetben. Az egyetem segítségét az élményelemek képességfejlesztő funkcióinak meghatározásában kérték a felsőoktatási intézmény pedagógiai tapasztalataira alapozva.

Kántor Dezső, dr. Toma Kornélia és dr. Kéri Szabolcs koccint a megállapodásra.

Fotó: Bódisz Attila

Hozzáfűzte: szeretettel várják majd a környékbeli települések gyermekeit, akár óvodai-iskolai szervezésben is. A polgármester azt is elmondta: a beruházásra egyelőre keresik a pénzügyi forrást, de remélik, hogy mire a tervek elkészülnek, elkezdhetik majd a munkát. A teljes kivitelezést ugyanis nem egyszerre, hanem több szakaszra bontva valósítják majd meg – mondta Kántor Dezső. Mint kiemelte, számítanak kormányzati pályázati lehetőségekre, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács nyújtotta támogatásra, valamint gyűjteni is fognak erre a célra.

Kiléphetnek az intézmény falai közül

Dr. Kéri Szabolcs, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora kifejtette: a megkeresés különleges volt, de a felvetés valójában szorosan kapcsolódik a pedagógusképzés módszertanához. Egy ilyen fejlesztő – játszóközpont megtervezése komoly szakmai tudást igényel – tette hozzá. Mint közölte, az elemeknek egyszerre kell biztonságosnak, vonzónak lenniük, miközben különböző készségeket is fejlesztenek. Az egyetemnek külön öröm, hogy kiléphetnek az intézmény falai közül és gyakorlatban valósíthatják meg az elméleti tudásban felhalmozott ötleteket – jelentette ki a rektor.

Kántor Dezső polgármester és dr. Kéri Szabolcs rektor.

Fotó: Bódisz Attila

A tervezést a THE Comenius Intézete végzi majd el, amely az egyetemen belül a pedagógusképzésért felel. Dr. Toma Kornélia intézetigazgató kifejtette: az intézeti értekezleten munkatársaik – oktatók, kutatók – nagyon örültek a különleges lehetőségnek, hiszen ilyen feladatuk még nem volt. A tervezés során a játék pedagógiája és módszertana alapján közelítik majd meg a feladatot, e tekintetben komoly felhalmozott tudással rendelkezik az intézmény – emelte ki az intézetigazgató.

Játszva nevelni

Ugyancsak szeretnék beépíteni a kulturális örökséget, vagyis a település fa- és kőfaragói, valamint kádár hagyományait. Illetve fontosnak tartják a mozgás fejlesztését, valamint az egészségtudatos magatartásra nevelést is – sorolta dr. Toma Kornélia. A gyerekek így játszva fejlődnek és észre sem veszik, hogy játék közben mennyi mindent sajátítanak el – emelte ki. Hozzátette: mindezek mellett szeretnék a tervezésbe belevonni a művészeti nevelést is, ugyanis terveik szerint a tájra, a térségre jellemző motívumok szintén megjelennek majd a játékelemeken.