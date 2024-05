Korábban raktárnak és lomosnak használták a szobákat, amik mostantól negyven diák befogadására alkalmasak. Az új elektronikai labor a Szerencsi Szakképzési Centrum (SZSZC) Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolában van, és több mint 18,5 millió forintot fordított a modern oktatóhely kialakítására a Jabil. Szakemberei az optimális helykihasználás érdekében falakat mozgattak át, új álmennyezetet és műanyag nyílászárókat építettek be, felújították a terem fűtési rendszerét és elektromos hálózatát. Emellett kicserélték a bútorzatot és egy öltözőt is létrehoztak, korszerű, zárható szekrényekkel. A terem modern LED-világítást és légkondicionálót kapott, sőt, megújult a laboratórium előtti kis park is.

A Jabil és az iskola között 2022-ben kezdődött az együttműködés. A vállalat telephelyén tavaly kialakított, a legkorszerűbb műszerekkel, eszközökkel felszerelt tanműhelyben az elektrotechnikai technikus diákok több mint egy éve tanulhatnak. A most átadott laboratórium viszont azt teszi lehetővé, hogy a tanulók már a duális partnernél történő képzést megelőzően, az iskolában is találkozhatnak a legkorszerűbb eszközökkel és 21. századi körülmények között sajátíthatják el választott szakmájuk gyakorlati ismereteit.

Mike Duran gyárigazgató köszöntőjében úgy fogalmazott, stratégiai céljuk, hogy az utánpótlás-nevelést modern, a gyári szakmai tevékenységet szimuláló berendezésekkel támogassák.

– Fontos, hogy olyan gyakorlati képzést valósítsuk meg, amelynek segítségével a fiatalok azonnal be tudnak illeszkedni a valós szakmai munkába. Örömünkre szolgál annak elősegítése, hogy a tiszaújvárosi diákok a mi segítségünkkel olyan szakmát tanulhatnak magas színvonalon, amivel helyben találhatnak biztos megélhetést, ezáltal jövőképet, és megbecsült tagjai lehetnek egy olyan munkahelynek, amely a világ piacvezető márkáit szolgálja ki hat különböző ipari szektorban.

Falvai-Sashalmi Szilvia, a Jabil gyárigazgató helyettese elmondta, kiemelt figyelmet fordítanak a szakképzésre.

– Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden módon támogatni azt. Idén például már 22 brassais diák tanul nálunk duális képzésben. Számos felmérés szerint a jövő egyik legkeresettebb szakembere az elektronikai technikus lesz. Mi pedig a Jabilben, a saját tanműhelyünkben ilyen szakembereket képzünk, a legmodernebb eszközökkel. És most már itt, a Brassai Sámuel Szakképző Iskolában is megteremtettük ennek a lehetőségét.

Az ünnepségen elhangzott, hogy ilyen nagyszabású átadó eseményre még nem került sor az iskola életében, ami most újabb kapcsolatot tud kialakítani a duális partnerrel, a Jabillal. A SZSZC-nek kiemelt feladata, hogy Magyarországon mindenki szakmát szerezzen.

A Jabil-labor egyelőre az iskolai berendezésekkel kezdi meg a működését, ugyanakkor már zajlanak az egyeztetések arról, hogy a vállalat milyen műszerparkkal szereli majd fel az új oktatóműhelyt.