Az e-roller viszonylag olcsó, gyors és kényelmes közlekedési eszköz, nem csoda, hogy egyre többen használják a nagyvárosokban. A jármű (vagy éppen nem jármű) már évek óta jelen van az utcákon, azonban nem teljesen tiszta, hogy használatára milyen szabályok vonatkoznak, vagy úgy általában milyen helyet foglal el a közlekedésben. Ez az eszköz ugyanis jelenleg nincs tételesen besorolva a KRESZ hatálya alá, jellemzői szerint leginkább a kerékpár és a segédmotoros kerékpár közé sorolható – írja a hovege.hu.

Ki szereti, ki utálja

Gergő évek óta használja a hagyományos rollert – egyesek szerint „skíró”- és meglehetős rutint szerzett a vezetésében, így aztán különösebb izgalom nélkül nyergelt át az elektromos verzióra kiélvezve az energiatakarékos üzemmód előnyeit. Rendszeresen használja munkába menet, hiszen a tárolás sem okoz nagy gondot.

Matild nem rajong a rollerekért, igazából nem az ő világa ez a közlekedési eszköz, de „agyvérzést” tud kapni, ha a semmiből, zajtalanul feltűnő kétkerekű két centire suhan el a könyöke mellett. És persze mindez a gyalogos sávon.

Emil is szert tett egy komolyabb rollerre, titkon elárulja, hogy a hivatalosnál gyorsabban is tud repeszteni vele. „De szigorúan a forgalommentes helyeken használom, nem szeretnék fejreállni” – indokolja viselkedését.

Születőben a szabályok

A KRESZ módosítása folyamatban van, így hamarosan az e-rolleres közlekedés szabályait is lefektetik. A Jövő Mobilitása Szövetség (JMSZ) adatai szerint legalább 80 ezer roller közlekedik a magyar utakon: ebből mindössze 25 ezer eszköz bérelhető, a többi magántulajdonban van. Hatalmas szám ez, ami igen jól mutatja, mennyire gyorsan terjednek a „járműnek nem minősülő közlekedésre szolgáló eszközök”, a szabályozás tehát nagyon is szükséges. A vonatkozó KRESZ-módosítás tervezete szerint a 25 kilométer/órás végsebességű elektromos rollerekre, elektromos kerékpárokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a kerékpárokra. Ez a szabályozás azonban csak a kis sebességű e-rollereket, segwayeket és a rollermegosztó szolgáltatások eszközeit érintené, mert ha a jármű végsebessége meghaladja a 25 kilométer/órát, már segédmotoros kerékpárnak minősül és például bukósisakot is kell viselni rajta.

Rájuk is kiterjed majd a biztosítás

Az elektromos rollereket bizonyos helyzetekben, például balesetek során muszáj kategorizálni. Mivel nincs szabályozás, így az adott hatóság vagy gyalogosként tekint az elektromos rollerrel közlekedőkre, vagy egy iránymutatás alapján segédmotorosként. Fontos látni, hogy a hatóság és a bíróság eltérően vélekedhet a rollerek besorolásáról – mutat rá a JMSZ.

Az április 30-án kihirdetett új rendelkezések szerint egyes mikromobilitási eszközökre, egyebek mellett bizonyos elektromos rollerekre is kiterjed majd a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb).

A jármű nettó tömege, illetve tervezési sebessége dönti el, hogy szükséges-e felelősségbiztosítást kötni az adott járműre. Minden üzemben tartó saját felelőssége, hogy ellenőrizze gépjárműve nettó tömegét, illetve tervezési sebességét.

Az elektromos hajtású járműveknél a 25 kilogramm alattiakra akkor kell biztosítást kötni, ha legalább 25 kilométer/óra tervezési sebességük van. A 25 kilónál nehezebb járművekre akkor kell biztosítás, ha a tervezési sebességük legalább 14 kilométer/óra

– közölte a Mabisz.