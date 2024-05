Elkésett a pályáztatás

Az építkezés késése miatt - ugyancsak jelentős késéssel - az önkormányzat, pontosabban az ingatlangazdálkodásért felelős Miskolc Holding Zrt. tavaly nyáron pályázatot írt ki a projekt keretében a Barabits sétányon kialakított pavilonok bérlésére. Három nagyobb és három kisebb méretű pavilont építettek a sétányon. A nagyobb méretű, közel 15 négyzetméteres pavilonokban vendéglátás funkció, a kisebbekben - amely valamivel több mint 8 négyzetméter - egyéb funkciók megvalósítását pályáztatja meg a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága.

A kis pavilonok esetében kizárólag turisztikai információs pont, helyi- és kézműves termékeket árusító üzlet, valamint ajándékbolt alakítható ki. A nagyobb pavilonok esetében kizárólag street food jellegű ételeket, illetve fagylaltot, süteményt, kávét üdítőt kínáló, vagy pékséggel foglalkozó vállalkozások jelentkezését várták. Ez a pályázat is lezárult és a bérlők lassan be is lakták az üzlethelyiségeket.

Fagylaltozó és cukrászda

A Barlangfürdő bejáratával szemben lévő Anna terasz - amelynek helyén korábban egy tetszetős nádfedeles vendéglátóipari létesítmény volt - romos épülete maradt csak körbekerítve. Úgy volt, hogy a tulajdonosa rendbe hozza és kinyitja a vendéglátóhelyet. Először semmi mozgás nem volt a körbekerített helyen, majd december végén lebontották a „romokat”.