Így például az Egészségváros program Szerencsen, ahová meghívta Takács Péter egészségügyi államtitkárt, akivel együtt vettek részt néhány vizsgálaton. Emellett dr. Halzl József emlékére rendezett első Maratoni futóversenyen vett részt és egy bölcsődét is fel avatott Hernádkakon, első bölcsődeként. Monokon érseki szentmisére látogatott, majd Sajószögeden nézelődött.

„Szülőföldünk élményei! Szívből köszönjük a Richternek, hogy megszervezte az Egészségváros programot Szerencsen. Városunk lakóinak segítségével 15.803.500 Ft támogatást sikerült összegyűjteni, így hamarosan egy csontsűrűségmérő készülékkel is gazdagodik az ESZEI. Azt gondolom, hogy az édesapám által megálmodott, és nemrégiben üzembe helyezett CT gép mellett ez az eszköz is sokat segít abban, hogy a Szerencsen élő emberek helyben tudják elvégezni a legfontosabb vizsgálatokat. A rendezvényre meghívtam Takács Péter egészségügyi államtitkár urat is, akivel magunk is részt vettünk néhány vizsgálaton.

Szülővárosomban nagy szeretettel vettem részt Dr. Halzl József emlékére életre hívott I. Maratoni Futóversenyen, Hernádkakon pedig egy gyönyörű, új bölcsődét avattunk fel, amely – első bölcsődeként – nagy örömet jelent a helyi, kisgyermekes családoknak.

Monokon egy érseki szentmisén vettünk részt, Sajószögeden pedig a Körúti Színház előadása előtt közösen örültünk az eddig elért eredményeknek, majd megnéztük a szépen épülő szabadidő parkot.” – írta facebook oldalán Koncz Zsófia országgyűlési képviselő.