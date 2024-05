Miért diszkiminál a közpénzből fenntartott miskolci média? – tette fel a kérdést Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom miskolci önkormányzati képviselője és egyben a párt polgármesterjelöltje egy szerdán tartott sajtótájékoztatóján. Az önkormányzati képviselő kifejtette, hogy az elmúlt hetekben többször szeretett volna sajtótájékoztatót tartani abban a kérdésben, hogy három közgyűlési módosító indítványának köszönhetően három városi útszakaszon valósul meg felújítás.

„Jelesül a Honszerző utca teljes hosszában meg fog újulni és még másik kettő, amelynek a kivitelezése már elkészült” – mutatott rá. Azt is aláhúzta: hogy ez csak azért jöhetett létre, mert ő személyesen nyújtott be módosító indítványt, amely a perecesi városrészt érintette.

„Tisztességtelen”

Miközben az én sajtótájékoztatóimon nem jelent meg a miskolciak közpénzéből fenntartott média, addig a helyi balliberális Bazin Levente önkormányzati képviselő tartott több esetben sajtótájékoztatót, amiről beszámoltak

– mondta. Arról is beszélt, hogy ezeken a sajtótájékoztatókon a nevét sem említették meg, holott az ő indítványának a hatására indultak meg a munkálatok a perecesi városrész utcáin. Arra is rámutatott, hogy a perecesi körzetben 2019-ben alig pár százalékkal nyert Bazin Levente, így szerinte nagyon sok választóval is „tisztességtelen” a miskolci média.

Mint indokolta: így őket sem tartják tiszteletben. Portálunk munkatársa rákérdezett, hogy jelezte-e a MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. felé az észrevételeit. Pakusza Zoltán azt felelte, hogy nem. Azt is elmondta, hogy szerinte politikai indíttatás miatt hallgattathatja el őt a miskolci sajtó. A boon.hu egyébként számos esetben tudósít a párt tevékenységéről (lásd keretes írásunkban – a szerk.).