A IX. Civil nap fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg a rendezvényt. Köszöntőt mondott továbbá Varga Andrea Klára, Miskolc alpolgármestere és Szabó Gergely, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés alelnöke.

Civil szervezetek seregszemléje

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A színpadon egész délután pódiumbeszélgetések során juthat bárki hasznos információkhoz, pályázatokkal, közösségépítéssel kapcsolatosan. Nagy múltú szervezetek osztják meg tapasztalataikat, gondolataikat a civil szervezetek képviselőivel.

A szakmai programokon túl az érdeklődők közel negyven civil szervezettel ismerkedhetnek meg, akik kitelepültek a délutánra. Ezentúl színes programok sokasága és este Pál Dénes koncertje zárja a Civil napot.

Több ezer civil szervezet vármegyénkben

A főszervező Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület – Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (ERKE) szakmai vezetője, Palik Zoltán elmondta számunkra, hogy közel 3900 szervezet működik vármegyénkben. Ennyi civil szervezet várja és segíti a polgárokat. Ez egy kiemelten fontos időszak a civilek életében, hiszen most zajlik az 1% adó gyűjtése. Május 21-ig tudja mindenki felajánlani adójának 1%-át, ahogyan arról a boon.hu is beszámolt. Ez a rendezvény abban is próbál segíteni, hogy mindenki találjon olyan szervezetet, ami a környezetében működik, ami pont azt az ügyet képviseli, amit ő fontosnak tart, teszi hozzá Palik Zoltán. Az ERKE munkájáról elmondja továbbá, hogy a miniszterelnökséggel kötött szakmai megállapodás alapján a civil törvény alapján dolgoznak. Feladatuk, hogy a vármegyében működő egyesületeknek, alapítványoknak, szövetségeknek segítsenek ingyenes tanácsadással, információkkal, képzésekkel. Ennek az is része, hogy időnként bemutatkozási lehetőséget teremtenek számukra, ez a mai alkalom többek között ezt a célt is szolgálja. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy azért Miskolc napjához kötődően tartják rendezvényüket, mert annak idején mégiscsak a polgárok összefogása teremtette meg annak a lehetőségét, hogy a város megkapja a megyei jogú rangot.