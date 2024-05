"Idén visszavonhatatlanul lezárul egy fejezet a miskolci Kossuth Gimnázium történetében. Most végez az idén a középfokú óvónőképzőbe felvettek utolsó osztálya. Több rendezvénnyel is emlékeztek a múltra ebből az alkalomból az intézményben, ahol április 25-én tanácskozást is tartottak", írta 1994, május 3-án, épp 30 évvez elezőtt az Észak-Magyarország. Visszaemlékeznek a múltra is: a városban jelentős hagyományai vannak a legkisebbekkel való foglalkozásnak. Már 1842- től működött itt úgynevezett példányóvoda, a Major utcában. A krónikások azt is feljegyezték, hogy a város első óvónője - férfi volt, akit Tóth Istvánnak hívtak. A középfokú óvónőképzésben több mint harmincéves folyamat szakad meg ezzel, emlékeztettek a cikkben, hiszen ezzel 1952 óta foglalkozott az iskola. Zömében a városkörnyékről, vagy a megye távolabbi pontjairól érkező diákokat nevelt, eredményesen és hasznosan.

Érdekes aktualitása van 30 éves cikknek: idén januárban jelent meg a sajtóban, miszerint visszatérnek a gyökerekhez: óvodai nevelő technikumi képzéssel bővül a miskolci Kossuth Iskola portfóliója a 2024/2025-ös tanévben.