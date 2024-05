A vármegye önkormányzatáról szóló cikksorozatunkban ezúttal azt nézzük meg, hogyan áll Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye a foglalkoztatás témakörében, mit tudott az elmúlt években hozzátenni hazánk munkaerőpiaci eredményeihez.

Ha munka van, akkor minden van. Talán már mindenki jól ismeri ezt a mondatot Magyarországon. Egyszerű szavak, mégis remekül summázzák a 21. századi ember életét.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata az elmúlt években ezen a területen is a fejlődésért dolgozott. Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei önkormányzat vezetője kérdésünkre úgy nyilatkozott, hogy amikor azt mondja, hogy a család minden tagjára gondolnak a fejlesztések során, akkor ez munkahelyeket is jelent: újakat és a meglévők megőrzését.

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke

Fotó: ÉM

– Fontos látnunk, hogy a képlet összetett, ám mégis egyszerű. Ahhoz, hogy egy fiatal pár, vagy egy család Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét válassza otthonának, sok minden kell. A gyermekeinket biztonságban kell tudnunk. Ehhez megfelelő óvó- és gondoskodóközegre van szükség, ilyen a bölcsőde, az óvoda vagy az iskola. Nekünk felnőtteknek, szülőknek munkára van szükségünk, hogy igazi otthont biztosíthassuk a családunknak. Természetesen a munka mellett más dolgokra is szükség van a boldog légkörhöz, de ez egy jó kezdet, és amellett, hogy a dolgos, eredményes hétköznapok anyagi biztonságot hoznak a családunknak, azzal hozzáteszünk a közösség, esetünkben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye jövőjéhez is – részletezte fejlesztéspolitikájuk alapgondolatát Bánné dr. Gál Boglárka. Hozzátéve, hogy a vármegye önkormányzata tesz is azért, hogy azok, akik dolgozni szeretnének, megtalálják számításaikat, legyenek munkahelyek.

Családbarát fejlesztések

A vármegye önkormányzatának vezetője számos eseményen hangsúlyozta már, hogy

területfejlesztési stratégiájuk két lényeges eleme a családbarát fejlesztések és a gazdaság további erősítése.

A foglalkoztatás ennek pedig közös halmaza.

– Az elmúlt években a vármegye önkormányzata, konzorciumban a vármegyei kormányhivatallal a vármegyei foglalkoztatási paktumokon keresztül több mint 6000 munkahely megtartásához, 8500 vármegyében élő ember foglalkoztatásához járult hozzá. Emellett közel 900 vállalkozás fejlődését támogattuk. A foglalkoztatáspolitikánk fontos eleme volt az ipari parkok, iparterületek fejlesztése. Az elmúlt 5 évben 700 focipályányi ipari területet alakítottunk ki az önkormányzatokkal közösen a vármegyében – emelte ki Bánné dr. Gál Boglárka, hozzátéve, hogy az építőmunka tovább folytatódik.

A jelenleg is tartó fejlesztési időszakban az új munkahelyek létrehozása, az ipari parkok, iparterületek fejlesztése, a foglalkoztatás támogatása, a gazdaság és a szorosan ide tartozó turizmusfejlesztés a Versenyképes vármegye fejlesztési csomagból valósul meg, amire 38,2 milliárd forintot kapott a magyar kormány támogatásával a vármegye önkormányzata, rajta keresztül pedig többek között a helyi önkormányzatok, a helyi foglalkoztatási paktumok vagy a vállalatok, mint a megvalósítás fő partnerei.