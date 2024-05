Az év önkéntese Harik Ferenc Csanád, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának másodéves hallgatója. A fiatalemberrel Póczos Nikolett beszélget közösségi programokról, emberi kapcsolatokról és tanulásról is, de azt is megosztotta, hogy hosszútávú tervei is vannak ezzel a tevékenységével.

