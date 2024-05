A vármegye önkormányzatának, a vármegye településeinek eredményeiről szóló cikksorozatunk előző részében a biztonság témakörével kapcsolatban arról írtunk, hogy a család minden tagjára figyelnek a fejlesztések során. Ez a törekvés a következő témakörben is középpontban van. Az egészségügy és a szociális ellátások ugyanis minden embert érintenek születésüktől fogva, éljenek bárhol az országban. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az elmúlt években fontos lépések történtek ezen terület fejlesztésében is.

Az édesanya életmódja is befolyásolja

„Csak egészség legyen, a többit megoldjuk” – tartja a mondás. A Bánné dr. Gál Boglárka által vezetett vármegye önkormányzata a számok alapján eredményesen dolgozik a „többi” megoldásán. Az egészséges életmód már a születéskor elkezdődik. Az édesanya életmódja befolyásolja az újszülött egészséges fejlődését. Majd a hozzátáplálásnál a felnőttkori étkezési szokások alapjait teszik le. Ez pedig a kutatások szerint hozzávetőleg 70 százalékban meghatározza egészségünket.

Természetesen az egészséges táplálkozás mellett a rendszeres testmozgás is fontos, de ez most nem egy életmód cikk. Sokkal inkább annak rövid bemutatása, mi van egy-egy fejlesztési stratégia mögött. Hiszen a konkrét infrastrukturális fejlesztések szemléletformálással is együtt jártak, azonban az előbbin volt a hangsúlyos.

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegye önkormányzatának vezetője fejlesztési témában adott nyilatkozataiban rendre hangsúlyozta, hogy a családbarát fejlesztésekre és a gazdaság további erősítésére koncentrálnak a helyi igényeket figyelembe véve. Az egészség és az egészségügy fejlesztése pedig az egyik legfőbb lakossági igény. Ennek érdekében a TOP-os, vagyis a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elnevezésű támogatási rendszerben, az előző fejlesztési ciklusban 3 milliárd forintot fordítottak szociális alapszolgáltatások fejlesztésére a vármegyében. A hozzájuk beérkező településfejlesztési terveket, projektjavaslatokat szakértőkkel véleményeztették, majd rendelték hozzá a forrást az egyes igényekhez.

– Az egészségügy fejlesztésére nagyon sok helyen szükség volt, ezért az elmúlt 5 évben 167 új és felújított rendelőt adtunk át szerte a vármegyében. Emellett 188 darab egészségügyi szolgáltatás fejlesztését is támogattuk. Olyanokat, mint például a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, vagy a védőnői szolgálat. A szociális alapszolgáltatások pedig 32 településen újultak meg, ezzel közvetve vagy közvetlenül több mint 100 ezer embernek lett könnyebb az élete. Ezek a már lezárt fejlesztési időszak eredményei, a jelenlegin pedig az előzőre jellemző lendülettel dolgozunk – nyilatkozta lapunknak Bánné dr. Gál Boglárka.

47,4 milliárd a Gondoskodó Vármegye programra

A jelenlegi fejlesztési időszak, azaz a TOP Plusz 2027-ig tart. Ebben a Gondoskodó Vármegye programra 47,4 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebből egyebek mellett új egészségházakat, új rendelőket alakítanak ki, fejlesztik az egészségügyi alap- és szakrendeléseket, a szociális ellátást, valamint óvodai és bölcsődei fejlesztéseket ebből a forrásból finanszíroznak azokon a vármegyei településeken, ahol ez szükséges. Eddig a programban 59 projektre van hatályos szerződés, a megítélt támogatási összeg 19,1 milliárd forint.