A csuhézás és a hímzés relaxáló tevékenységek

Hegedűs Kati a csuhéból segített virágot alkotni az érdeklődőknek, egyébként hímez is. „Itt egyszerűbb dolgokat készítünk, amiket bárki meg tud csinálni” – mondta. Elmondása szerint ezek a kézműves alkotások segítenek kikapcsolni a mindennapokban, egyfajta relaxációs technikával is felérnek. A csuhézás mellett barackmagból segít sípot készíteni nemcsak a gyerekeknek, hanem az apukáknak is.

Nekünk már van sípunk, most a festéshez sorakozunk – mondta Kövérné Somogyi Erika, aki két gyermekével érkezett, közülük a kisfiú boldogan mutatja, barackmag sípját, amit nehéz megfújni, de neki sikerül.

Bútorfestés

A Fügedi Márta Egyesületben működik egy bútorfestő szakkör is, amely kifejezetten felnőtteknek szól. Pipicz Annamária mézeskalácsfestő tájékoztatott a szakkörről, amely a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt pályázat keretében valósul meg.

Kosárfonás – erő kell a szebbnél szebb tárgyakhoz

Friss tagja az alkotóháznak a kosárfonó mester Sándorné Trestyánszki Annabella, aki éppen egy üveget fon körbe, amihez láthtóan és elmondása alapján is nagy erő szükséges. „Nagyon szeretik az emberek nézni a folyamatot, van, aki messziről szereti csodálni, van, aki szereti kézbe venni. Nagyon erős kéz kell hozzá.”

A tojásírás egész évben él

Zs. Ujváry Mária, a Gömöri Múzeum és Holló László Galéria munkatársa, valamint a Fügedi Márta és a Tojásdíszítő Egyesület tagja, a tojásírás rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket. "Gyakorolni kell egész évben, hogy mire eljön a húsvét, kezünkben legyen a motívum" - mondta, miközben viasszal írózta a gömöri motívumokat a tojásokra. „A felnövekvő generációból egyre többen próbálják ki ezt a technikát, ami nagy öröm számomra.”

A mesterségbemutatók és a kézműves foglalkozások mellett citeramuzsika szólt a háttérben, délután pedig Boncsér Gábor és a Számadó zenekar szórakoztatta az egybegyűlteket.