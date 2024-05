„Szerdán egy fontos tárgyalást tartottak Miskolcon a Kocsonyafesztivál kártérítési ügyében, amelyet az önkormányzat kérésére indítottam el, annak érdekében, hogy egy bíró által kirendelt független igazságügyi szakértő állapítsa meg az engem ért kár mértékét” – mondta portálunknak Rózsa Edit a Kocsonyafesztivál alapító-jogtulajdonosa.

„A mai tárgyalásnak stratégiai jelentősége volt és sikeresen zárult, mert a mai napon eggyel tovább léptünk, indítványoztuk igazságügyi szakértő kirendelést, amelyet az alperes is támogatott” – hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy bizakodó a kártérítési ügyét érintően. Rózsa Edit azt is elmondta, hogy július 10-én folytatódik azzal, hogy a bíró kérésére 15 napjuk van arra, hogy a kérdéseket a szakértőnek specifikálva adják meg, amelyre az alperes is igényt tart.

„A tárgyalásnak az is tétje volt, hogy lesz-e még Miskolcon Kocsonyafesztivál” – zárta.