Egy valóra vált álom

– Nekem ez az első hely egy valóra vált álom, nagyon régen szerettem volna elérni – fogalmazta meg Réka. Az első forduló egy feleletválasztós elméleti feladatsort jelentett, ezzel lehetett bekerülni a középdöntőbe. 16-an jutottunk tovább egy budapesti tanműhelyben tartott fordulóba. Itt gyakorlati feladatokat végeztek. – Én voltam az egyetlen, aki még a régi oktatási rendszerből jutott be, így más feladatokat kaptam, mint a többiek, és volt egy plusz szóbelim is, ami a többieknek már nem – idézte fel. Az első feladat a borotválás, aztán a festés, majd melír volt egy hossz hajvágással. Ebből kellett kialakítania egy divathajvágást. Ezután jött a dauer, utána a szóbeli, amire már nagyon fáradt volt.

Juhász Rékát még a verseny hevében is lencsevégre kapták

Forrás: BOKIK

– A döntőben négy darab alaphajvágást kellett elvégezni köztük egy uniform frizurát, amelyre a legbüszkébb vagyok, plusz egy férfi hajvágás és egy alkalmi frizura elkészítés szerepelt a feladatok között– sorolta. - A verseny közben volt is némi feszültség köztünk meg nem is, hiszen egymás ellenfelei voltunk, de nem volt semmi konfliktus, mindenki nagyon segítőkész volt, és ha valakinek szép volt a munkája megdicsértük egymást.

Kiderült, milyen most a legdivatosabb haj

– Az eredményhirdetéskor fel sem tudtam fogni, hogy sikerült. Talán most, a verseny után egy hónappal kezdem el érezni, hogy úristen, túl vagyok rajta és sikerült. Évek óta erre a versenyre készültem mind elméletben mind gyakorlatban, felemelő érzés töltött el – osztotta meg. A kollégák is gratuláltak, sok jókívánságot kapott azóta is sok-sok ismerőstől.

A jelenlegi női hajviselet trendekről megtudtuk: váll feletti és ál közötti egyhosszú haj a divatos, Frenchbob-nak hívják. Évek óta megy a nyolcvanas évek rétegelt hajviselete. Nagyon szereti a színes hajviseletet, a vendégkörének jelentős része is ezt igényli.

– Sok olyan vendég van, aki a saját elképzelését igyekszik megvalósíttatni, és a 95 százalékukkal meg is találom a közös hangot, kitalálom, hogy mire vágynak – emeli ki nem kis büszkeséggel. Fontos a saját hajviselet is, hiszen ez feltételezi, hogy a vendég haja is jól sikerül. Egyébként saját maga festi a haját legtöbbször, vágni pedig egy pesti üzletben – ahova oktatásra jár – szokták. Tervei között újabb verseny is szerepel, és a fejlődése érdekében Budapestre költözik, ott fog dolgozni.