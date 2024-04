Olvasóink is többen jelezték és saját tapasztalatunk is volt, hogy a tiszta égboltot sokfelé porfelleg homályosítja el. Jelentős mennyiségben érkezik felénk dél felől a szaharai por, ami elhomályosítja a napot, sivatagi hangulatú naplementét okoz, és saras eső formájában mosódhat ki a légkörből – írja az idokep.hu. A szeles idő és az átkeverő légmozgások hatására a porból a talajközeli légrétegekbe is bőven jutott, a szálló por koncentrációja országszerte az egészségügyi határérték fölött van. Több északi-északnyugati városban egészségtelenné vagy kifogásolttá vált a levegőminőség. Keddre az átvonuló hidegfront mögött kitisztul majd a légkör, a hét hátralévő részében már csak jóval kevesebb por jöhet Afrika felől az előrejelzés szerint.