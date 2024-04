Nem indulok újra a polgármesteri címért

– írta Veres Pál, Miskolc polgármestere egyik szerda délutáni közösségi média posztjában. A regnáló városvezető döntését hosszasan taglalja a bejegyzésében. Többek között azt hangsúlyozta: Megdöbbentő volt látni, hogy sokakat mennyire nem érdekel a racionalitás, a szakmai érvek, Miskolc és a miskolciak érdeke, hogy mennyivel fontosabbak a személyes ambíciók, a politikai bosszú, mint maga a város. A jelenlegi városvezető családi és egészségügyi problémákkal is indokolta döntését.

A városvezető bejegyzésében aláhúzta: büszke arra, hogy volt ereje helytállni az elmúlt hónapokban is, holott tudta, hogy a szűk csapatának kivételével igazán kevesekre számíthatott. „Büszke vagyok arra, hogy a legsötétebb politikai támadásokat, a külső és belső ellenségeket is vissza tudtam verni, és még mindig én vagyok a város polgármestere, holott „szövetségeseim” egy része nyíltan a bukásomat kívánta” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy a polgármesteri mandátumát kitölti. Veres Pál legújabb posztjából is kiolvasható, hogy „szövetségesei” elárulták.

Belső harcok

Habár Veres Pál 2019-ben civilek támogatásával indult, a baloldali ellenzéki pártok – akkori ismertsége és népszerűsége miatt - sorban álltak be mögé, így közösen nyerték meg a helyhatósági választást Miskolcon, így a polgármesteri székbe Veres Pál ült. Az évek múlásával azonban az együttműködés már korántsem volt olyan sikeres a várost irányító pártok között, mint a 2019-es kampányban. A Veres-érát, de különösen az utolsó évet a Velünk a Várost alkotó pártok folyamatos csatározása jellemezte. A baloldali pártok közül a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció (DK) miskolci tagjai évek óta kritizálják a polgármestert.

A zsebében kotorásztak

Az első nagyobb port kavaró ügy az volt, amikor a városvezetőt felkérte a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány, hogy legyen kuratóriumi tag, Veres Pál elfogadta a felkérést. A DK akkor aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Veres Pál nem egyeztetett velük, holott egy koalícióban politizálnak. Később azt is firtatták, hogy a munkájáért – eleinte ingyen látta el a feladatát – mekkora juttatásban részesül.

Veres ellen „beoltva”

2021-ben a koronavírus-járvány idején meglepő és még újabb fordulatot vett a DK és Veres Pál kapcsolata, ugyanis személyes tárgyalások helyett Hegedűs Andrea – akkor még önkormányzati képviselőként – közleményben kezdett üzenni a polgármesternek, hogy biztosítson ingyenes antitesttesztet azoknak a miskolciaknak, akiket kínai vakcinával oltottak be. Egy évvel később a DK „meghekkelte” a város 8 milliárdos hitelfelvételét azzal, hogy a közgyűlésben nem szavazták meg azt, így nem volt elegendő igen szavazat a vármegyeszékhely közgyűlésében a javaslatra. Akkor Mokrai Mihály DK-s önkormányzati képviselő ezt azzal indokolta, hogy elfogadhatatlan volt a városvezetés által előterjesztett hitelkonstrukció.

A Jobbik is szembement

A Mivíz átadása ügyében is éles viták alakultak ki a Velük a Város frakcióban, annak kapcsán, hogy átadják-e az államnak a közművagyont, amely 2019 óta (az önkormányzati cég azóta veszteséges, mióta baloldali vezetése van – a szerk.) folyamatosan veszteséget termel a városnak. Ugyan a javaslatot a Jobbik sem támogatta, viszont a DK egyenesen úgy fogalmazott: „A polgármester által felvázolt feltételekkel nem adható át egy ekkora közművagyon az államnak.” 2023-ban végül megszavazták. Egységben állt ki a Jobbik és a DK akkor, amikor a Veres Pál fizetésének emeléséről szóló előterjesztést nem támogatták, így nem volt meg a közgyűlési többség a városvezető fizetésének emeléséhez.

Mokrai: ez sárgalap

Hegedűs Andrea addigi DK-s önkormányzati képviselő a 2022-es országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett a parlamentbe, így összeférhetetlenség miatt le kellett mondania az önkormányzati képviselőségéről, és emiatt időközi választást tartottak Miskolcon. A DK Sebe-Gazdig Juditot jelölte, aki azonban elbukta a választást a Fidesz–KDNP-s ellenfele, Barta Gábor ellen. Mokrai Mihály (DK) ezt követően azt mondta, hogy a jelenlegi városvezetés teljesítményét elégtelennek ítélték a miskolciak. Oda is szúrt még egyet Veres Pálnak: „akár le is cserélhetjük azt a játékost, aki a sárga lapot eredményezte”, utalva ezzel a városvezetőre.

„Kő kövön nem marad”

2023 év elején újabb feszültség robbant ki Veres Pál és a DK között, miután a polgármester tanácsadója, Szvoboda László távozott posztjáról. Akkor azzal indokolta döntését az Észak-Magyarországnak adott interjúban, hogy „ahová a miskolci DK beteszi a lábát, ott kő kövön nem marad”. Azt is elmondta akkor, hogy a helyi DK nem érdekelt a polgármester sikerében. Később Veres Pál úgy nyilatkozott az ügyről, hogy több pontban is egyetért a korábbi tanácsadójával, a DK azonban nem reagált a polgármester kijelentésére.

Kihátráltak mögüle

Tavaly Miskolcon jelentették be, hogy Hegedűs Andreát indítja a DK és a Lehet Más a Politika (LMP) az idei önkormányzati választáson Miskolcon - ezt maga Gyurcsány Ferenc a DK elnöke és Schmuck Erzsébet az LMP társelnöke személyével erősítették. Akkora már nyíltan kritizálták egykori szövetségesükét, többek között nem tartják ellenzékinek Veres Pált, illetve az egyetemi kuratóriumi tagságát továbbra is kétségesnek tartják.