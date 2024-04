Programot kínálnak

Az önkormányzati képviselő az elmúlt öt év megvalósított elemeit ismertette. „Hiszünk abban, hogy Miskolc többet érdemel, mint azt, amit az elmúlt napokban tapasztalhattunk Veres Pál visszalépése után többek között abban, hogy személyes ambíciók helyet programot kínálunk a városnak” – mondta.

Külön is elindulnak

Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere már arról beszélt, hogy a következő néhány nap arról fog szólni, hogy az általuk prezentált programhoz pártok és civilek támogatását nyerjék el.

A demokrácia ünnepéből nem csinálhatunk kutyakomédiát személyes érdekek, vagy pártérdekek okán

– hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy programalapú együttműködésben gondolkodnak. „Hajlandóak vagyunk együttműködni pártokkal, civil szereplőkkel, de leginkább a miskolciakkal” – mondta. Azt is kijelentette: nem tárgyalnak mindenkivel. „Nem tárgyalunk azokkal, akik a személyes ambícióiktól fűtve, visszaélve a választók bizalmával, nem csupán Veres Pált, hanem a város jó hírnevét is rombolták az elmúlt években” – húzta alá.

Leszögezte: ezekkel a szereplőkkel nem hajlandók tárgyalni. Azt is elmondta, hogy már most megvan a szükséges jelöltjeink száma és polgármester-jelöljük a Jobbik-Konzervatívok és a Momentum közösségein belül. Arról is beszélt, hogy a Jobbik-Konzervatívok és a Momentum külön is elindulhat a választáson, ha nem sikerül megegyezniük senkivel.

Ellentmondás

A Szopkó Tibor által elmondottak kérdéseket vetettek fel, így megkérdeztük, hogy pontosan kikkel nem tárgyalnak. Az alpolgármester kisebb ellentmondásba keveredett, mert végül elmondta, hogy a program érdekében mindenkivel hajlandók tárgyalni. (Vélhetően a Demokratikus Koalícióval is – a szerk.) Arra is rákérdeztünk, hogy nem veszélyezteti-e a tárgyalásokat az, hogy kedden Erdei Sándor Zsolt, alias Rokker Zsoltti bejelentette, hogy elindult az önkormányzati választáson. Szopkó Tibor azt mondta, hogy a Momentum közössége támogatja az önkormányzati képviselőt az újrázásban.