Kültéri medencék alapkövét tették le szerdán Szikszón, és átadták a sportcsarnok kondicionáló termét is az Élhető települések tárgyú TOP-pályázaton nyertes „Sport- és szabadidős létesítmények fejlesztése Szikszón” című projekt részeként, amelynek mindkét beruházás a része.

Számos fejlesztés

A kormány 2011-ben hirdette meg a mindennapos testnevelés programot, melynek eredményei a diákok egészségének javulásában láthatók – emelte ki dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő köszöntőjében. Az elmúlt időszakban mintegy 60 új tanuszoda és 90 új tornaterem, tornacsarnok épült – tette hozzá. A szikszói uszoda a térségben egyedülálló intézmény, rendkívül népszerű sport- és közösségi helyszín, ezért amikor 2022-ben a város vezetése azzal keresett meg, hogy az orosz-ukrán háború miatt egekbe szökő energiaárak miatt az uszoda bezárni kényszerült, a kormány segítségét kértük, és már decemberben újra is tudtuk nyitni. Később a kormány támogatásával megvalósult a sportcsarnok felújítása is – idézte fel. Most pedig közel 250 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül a település,

Sváb Antal, Szikszó polgármestere a projekt ismertetőjében elmondta, a sport- és szabadidős létesítmények fejlesztése keretében a városi uszoda melletti területen 140 millió forintból két szabadtéri medencét alakítanak ki. Az egyik medence – néhány élményelem beépítésével – a gyermekek számára készül, a másik a felnőtt korosztály számára ülőhelyekkel ellátott relaxációs medence lesz – tudtuk meg. A közösségi kulturális tevékenység fejlesztése keretében pedig egy E-Sport bázis megvalósítása is megtörténik.

A Hell Energy Magyarország Kft 15 millió forintos támogatásával, 5 millió forintos önkormányzati forrás felhasználásával megépült, a legmodernebb berendezésekkel ellátott kondicionáló termet Vecsei Márton, a cég márkavezetője mutatta be, az átadást követően Kovács Dorottya bikini fitneszversenyző és Szabó Antal Európa bajnok testépítő szakmai bemutatója követett.