Az Avas városközpontját újítanák meg Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz program keretében Miskolcon - erről beszélt szerdán, Szopkó Tibor, a város alpolgármestere. „A tervek elkészültek, azonban nincsenek még aláírva a támogatói okiratok, amelyek biztosítanák a fedezetet a városrész központjának a fejlesztésére” - hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy a város elkészítette a terveket és a koncepciókat, így már csak a végső döntésre várnak. Szarka Dénes önkormányzati képviselő elmondta, nagy előrelépés, hogy a városrész fejlesztéséről szóló tervek elkészültek. Arra is kitért, hogy bíznak benne, hogy a Magyar Kormánynak sikerül megegyeznie az Európai Bizottsággal az uniós pénzekről, és az évek során sikerül megvalósítani a terveket.