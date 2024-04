A napokban röppent fel az a hír, hogy a korábbi hat tanulóvezetőknek szánt vizsgaútvonalat 25-re növelhetik. Mint kiderült, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) Miskolc lakosságszámának figyelembevételével állapíthatta meg a 25 vizsgakört. „Ez tulajdonképpen nem 25 önálló vizsgakör, hiszen több csomópont tartalmaz átfedést a különböző vizsgaútvonalak közül” – mondta a boon.hu-nak Tóth Tibor, a Tóth Autósiskola vezetője.

Petíció indult

A 25 vizsgakör hírére Esélyegyenlőség a jogosítvány megszerzésénél! címmel petíciót indított Mihály Zsolt gépjárművezető szakoktató. Több száz aláírás gyűlt össze a petíció alatt, ami azt követeli többek között: „a gyakorlati vizsgaútvonalak kialakítását és számát az esélyegyenlőség jegyében, a különböző gyakorlati vizsga indulási helyeken azonos szinten, és azonos számban meghatározni szíveskedjenek.” (A KAV-hoz szól legfőképpen a petíció – a szerk.)

Sikere lehet a tiltakozásnak?

Többen felvetették, hogy miért lényeges az, hogy egy tanulónak hány körön kell vizsgáznia, hiszen „minden forgalmi szituációban helyt kell állnia”. Tóth Tibor azt mondta portálunknak: „Tulajdonképpen mindenhol tudnia kell vezetnie egy vizsgára felkészült tanulónak, hiszen már forgalomban is önállóan vezet majd” – mutatott rá. Azonban azt is hozzátette: a tiltakozás nem azért alakult ki, mert növelték az útvonalak számát, hanem mert egyik pillanatról a másikra vezették be a rendszert, ami óriási terhet rótt az oktatókra és a tanulókra is egyaránt. „Az lenne a legcélszerűbb, ha növelni szeretnék a vizsgakörök számát, akkor azt fokozatosan tegyék meg, hogy mindenki kellőképpen fel tudjon készülni rá” – húzta alá. Azt is ismertette, hogy most ideiglenesen 10 vizsgakör van Miskolcon.

Ezeken hasalnak el

Arra is rákérdeztünk, hogy mik azok az vizsgaelemek, amelyeken a tanulók a leggyakrabban megbuknak. „A vizsgán a tanulón hatalmas a pszichés nyomás, hiszen mindenképp teljesíteni szeretné a vizsgát ezért hamarabb hibázik, többször nem figyelnek megfelelően a parkolási feladatokra van, hogy kihagyják azokat” – részletezte. Azt is elmondta, hogy mindegyik vizsgaútvonal azonos nehézségű elemeket tartalmaz, így egyenlő követelményeket támaszt a vizsgázók elé.