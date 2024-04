Ez a rendezvény azért jó kiegészítője a tehetségfejlesztésnek, mert sok szállal kapcsolódik a táncművészethez, népzenéhez, hagyományos tárgyi kultúrához, amelyre a program is épül. A fiatalok részt vettek a tánctanításokban, népzenei koncertet hallgattak, a gálaműsort is megtekintették. A műsoron jó példákat láthattak koreográfiai megformálásra, dramatikus ötletekre, amelyek az alkotói tevékenység során őket is inspirálhatja.

Hatalmas élmény volt a táncház

Forrás: sarospatak.hu

Az itt megszerzett tapasztalatokból sokat profitálhatnak a résztvevők, s ez reményeink szerint hatással lesz a program tárgyiasult alkotására, a záró műsorra.