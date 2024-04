Enyhén karcsúsítottak lesznek nyári ruhák, derül ki az 1964 április 12-én megjelent Észak-Magyarországban, a cikk címe Tavasz és nyár az állami áruházakban volt. Egy 60 évvel ezelőtti sajtótájékoztatón elhangzottakról tudósított az akkori újságíró, ahol bemutatták az év tavaszi-nyári kollekciójának legszebb modelljeit. Megemlítették, hogy a konfekcióáru változatosabbá tétele céljából egyes modellekből csak 100-200-as szériákat készítenek. Egyébként az előttük álló nyáron az áruházak az előző évi 250 ezer helyett csaknem 300 ezer női ruha eladására készültek fel, számolt be róla a nap. Kitérnek az új divat jellemzőire is: a női ruhák vonalára általában az enyhe karcsúsítás jellemző, a ruhák magasan záródnak gallér nélkül, vagy egészen kis gallérral. Divatosak lesznek az egyenes kosztümök, kissé bővített szoknyával és az angolos ingblúzzal. Bejelentették még, hogy az ország 23 áruháza mintegy 850 millió forintos árukészlettel rendelkezik. A cikk fotót is közöl az egyik modellről, a képen egy elegáns, de szexi manöken, ki tudja, talán valamelyikünk nagymamája látható.