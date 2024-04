A Supersum Közhasznú Alapítvány immár ötödik alkalommal szervez futást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és Szerencs Város Önkormányzatával közösen.

Bernasconi-Bús Katalin, az alapítvány kuratóriumi elnöke kérdésünkre elmondta, hogy most már hagyományosan évente kétszer szerveznek ilyen eseményt, az év elején és szeptemberben. A Hegedűs Zojáért szervezett futás a Szerencsi Rákóczi Várból indul, három táv lesz, amit teljesíthetnek a résztvevők: lesz óvodás táv a legkisebbeknek, egy átlag táv, és egy extrém tizenkét kilométeres terepfutás is.

A beteg kislány kezelésére gyűjtenek

Az encsi tűzoltóság szolgálatparancsnoka, Hegedűs István kislánya, Zoja, a terhesség 28. hetében koraszülöttként, szívtumorral és egy ritka genetikai betegséggel, sclerosis tuberosa-val jött a világra 2023 júliusában. A kislánynak folyamatosan gyógyszereket kell szednie, hogy a tumor zsugorodását megtartsák, emellett komplex és intenzív fejlesztő kezelésekre van szüksége. Ahhoz, hogy Zoja állapota javuljon, a szülők szeretnének eljutni a solymári Borsóházba, illetve egy budapesti speciális intézménybe, ahol rengeteg gyermeken segítettek már.

Dr. Polyák Zsoltnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetőjének köszönhetően egyszerre több mint hatvan aláírt, dedikált csapatsport mezet bocsátanak licitre, ilyenre még Magyarországon nem volt példa - mondta el az alapítvány vezetője.

Erre a mezre is lehet licitálni

Forrás: Supersum Alapítvány

Hozzátette, hogy játékosok, edzők és klubvezetők írták alá ezeket a mezeket. Kosárlabda, kézilabda, foci, vízilabda, jégkorong sportágakban magyar és külföldi mezek is vannak. A tapasztalat az, hogy még külföldről is licitálnak, és a csapatok maguk is megosztják a licitet, ezért a saját rajongói tábora is látja és megvásárolhatja a sportrelikviákat. Mint megtudtuk, a legnagyobb összeg, amit egy mezért adtak tavaly, több mint száznegyvenezer forint volt. Érdekesség, hogy most egy magánszemély felajánlott egy régebbi liciten elnyert mezt, – ez jelen esetben egy régebbi Diósgyőr mez – ami bekerült az aukcióba, és most újra licitre kerül. A licitek április 2-án az alapítvány Facebook oldalán és a honlapján indultak. Az aukción és a futás nevezési díjaiból befolyt teljes összeggel Zoja családját támogatják, akik a kislány további kezelését szeretné belőle finanszírozni.