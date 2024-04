Lehoczki Éva jelenleg több vállalkozást vezet Miskolcon, és a szépségversenyeken már egy ideje műsorvezetőként áll a színpadon. Ilyenkor bizony újra átéli azt az izgalmat, amit az induló lányok, és jó érzésekkel gondol vissza saját élményeire.

„A szépségideál sokat változott az utóbbi időben, egy dolog viszont nagyon fontos, az, hogy a lányok mindig magukat adják, „ne vegyenek fel álarcot". A szépséget és természetességet próbálják meg kihozni magukból, és abszolút önazonosak legyenek. Elsődleges a hit önmagunkban, mert aki egy ilyen versenyre jelentkezik, annak tisztában kell lennie saját magával, a magabiztosság egy alap. Az is nagyon jó, ha egy családtag vagy ismerős nevez be minket, mert az egy megerősítés a környezettől, hogy ott a helyünk” – vallja a volt szépségkirálynő



Ha valaki ilyen útra lép, az próbáljon ennek megfelelően is viselkedni. Ez azt jelenti, hogy mind az egészséges életmód, mind a szépségápolás és természetesen a sportolás is hozzátesz ehhez, illetve a viselkedés és a kommunikáció is nagyon fontos lehet. Az egészséges életmódba tartozik a mozgás, az egészséges, vitamindús táplálkozás, ami jó a bőrnek, a hajnak és az egész fizikumnak

- teszi hozzá.

Lehoczki Éva napjainkban

Fotó: olvasó

Változtak a versenyek

A versenyeket figyelemmel kíséri és úgy látja, hogy a természetesség ideálja még maradt, bár ugye manapság a szépészeti beavatkozások olyan szinten vannak, hogy azokat akár észre sem lehet venni. Példaként említi, hogy amikor versenyzett, nem volt megengedett a tetoválás, ebben az esetben is enyhültek a szabályok. A viselkedésmód megválasztása is nagyon fontos, hiszen egy szépségkirálynőnek bizonyítania kell, hogy erre a feladatra termett, hiszen példakép lesz ezek után. A kommunikáció fejlesztésére is hangsúlyt kell fordítani, és az idegen nyelv tudást is érdemes bővíteni. Számítani lehet rá, hogy akár a zsűri, akár a szponzorok között lehetnek olyanok, akik külföldről érkeztek és nem beszélik a magyar nyelvet. A továbblépéshez és a külföldre való kijutáshoz pedig alapfeltétel legalább egy idegen nyelv középszintű tudása.

Mi kell a győzelemhez?

A szépség relatív, mindenkinek más a szép. Lehoczki Éva vallja, hogy az ő esetében kommunikációja győzte meg elsősorban a zsűrit. Ez is bizonyítja, hogy a szép és esztétikus külső fontos, de a győzelemhez nem elég. Az esetében a bemutatkozások során el kellett mondania, hogy mivel foglalkozik, mik az álmai, céljai. Nem feltétlenül a külső volt a fontos, hanem az a tevékenység is, ami akár gyerekekkel, állatokkal, sporttal vagy jótékonykodással kapcsolatos. Érdemes tehát ezeket a dolgokat végiggondolni, és ha szükséges, akkor erősíteni.

Aki nem nyer, az is nyerhet!

A volt szépségkirálynő óva int attól, hogy elkeseredjünk, ha nem azt a célt érjük el, amiért odamentünk, esetleg nem jutunk a döntőbe, vagy nem érünk el dobogós helyezést. Felhívja a figyelmet, hogy kell egy mentális egészség, egy lelki erősség ahhoz, hogy elinduljunk egy ilyen versenyen, mert nem biztos hogy az lesz a végkifejlet, amit mi megálmodtunk. Egyáltalán nem biztos, hogy ez annak a személynek a hibája, aki versenyzőként a színpadon áll, hanem lehetséges, hogy a szervezők és a zsűri valami mást keres.

Egy ilyen program rengeteg lehetőséget adhat. Lehoczki Éva vallja, hogy a mai napig profitál azokból a kapcsolatokból, amelyeket ezen események során szerzett, tulajdonképpen a jelenlegi munkája felé, a rendezvényszervezés világában is ennek hatására indult el. A lehető legjobb kapcsolatépítési lehetőség a zsűritagokkal, a szervezőkkel, a versenyzőkkel és ezek a dolgok, emlékek, pillanatok azok, amelyek a jövő építése szempontjából is fontosak lehet. Ezért mindenkinek javasolja, hogy aki támogató közeggel és megfelelő önbizalommal rendelkezik, az legyen bátor, és induljon el, mert semmit nem veszíthet, csak nyerhet egy ilyen lehetőséggel.