„Megtartottuk a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIÖR) létszámát, fiatalítottunk (az átlagéletkor 35 év), versenyképesebb lett az illetmény." Néhány megállapítás, amit Szabó Ferenc, a MIÖR igazgatója tett hozzá szóban a szervezet 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz. Elmondta, hogy tavaly három közterület-felügyelő kapott rendőrkapitányi dicséretet munkájáért. Idén öt volt munkatárs jelentkezett, hogy újra rendész lenne, közülük hárman már munkába is álltak. Jó hír, hogy a Miskolci Szakképzési Centrum jóvoltából már Miskolcon is lesz akkreditált közterület-felügyelő képzés.

Hatékonyabb kommunikáció

A képviselők egyetértettek abban, hogy nagyon sokat javult a rendészet és a képviselők közötti kommunikáció. A személyes egyeztetés hatékonnyá vált. Hat területen 12 rendész látja el a személyes kapcsolattartást. Területi önállósággal dolgozhatnak.

Miskolci rendészek munkában

Fotó: Ádám János

Szilágyi Szabolcs (Velünk a Város, DK) kijelentette, hogy a rendészek fontos szerepet töltenek be a közbiztonság fenntartásában.

Dr. Simon Gábor, a Velünk a Város frakcióvezetője szerint is jelentősen javult a kapcsolattartás a rendészet és a területi önkormányzati képviselők között.

Beismerték a hibát

Dr. Nagy Ákos, a Fidesz frakcióvezetője is arról szólt, hogy „kommunikációs attitűdváltás" következett be. „Ez jó, de ezzel a városvezetés beismerte, hogy hiba volt a körzeti rendész rendszer megszüntetése. Újra kell építeni a seriffrendszert. Kutyás és lovas rendészek is kellenének."

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz) is jelezte, hogy rendkívül sokat javult a kapcsolat a rendészettel. Feltette azonban a kérdést, mikor lesz rendészeti jelenlét a Lyukó-völgyben

Molnár Péter, a KDNP frakcióvezetője összegzésként kijelentette: „Jó volt a seriff rendszer, mert az ott lakók ismerték a rendészt és ő is ismerte az ott lakók gondjait." Szükség volna újra a lovas mezőőrökre és a kutyás járőrökre is.

A miskolci önkormányzati képviselők ülése véget ért. Veres Pál polgármester bejelentette, legközelebb május 11-én, Miskolc város ünnepén ünnepi közgyűlési ülést tartanak. Rendes közgyűlés ebben az önkormányzati ciklusban már nem lesz, de három rendkívüli ülés még várható.