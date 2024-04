A séta a nemrégiben megújult József Attila Könyvtárból indul szombat délelőtt 10 órakor. A résztvevők megismerkedhetnek a könyvtár szolgáltatásain túl az ott található különleges műalkotásokkal és a környezetében található köztéri szobrokkal.

Különlegesnek számító helyszín is szerepel a programban, hiszen a szervezők törekszenek arra, hogy olyan helyeket is felkeressenek, amelyek különben nem vagy csak külön engedéllyel látogathatók. Ez alkalommal a csoport a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház parkjában tehet látogatást, ahol sok érdekes emléktábla, szobor és az Ápolók emlékparkja is található.

A városnézés során szó lesz még az egykori Hodobay-telepről és a 60-as – 80-as évek lakótelepi életéről. A séta a Romek térnél ér véget.