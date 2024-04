A fűtött és fűtetlen fóliasátrakban már érik a magyar szamóca, május elején a szabadföldi ültetvényeken is megkezdődhet a szüret. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint az idén kiegyensúlyozott termés várható. Megnéztük milyen a felhozatal Miskolcon a Búza téri piacon.

Széles kínálat

Beindult a szamócaszezon, mely széles kínálattal jelentkezik a piacon. A különböző méretű és származású gyümölcsök vonzzák a vásárlókat. A különböző nagyságú, érettségű magyar szamóca 2000 és 2500 forintos kilónkénti áron kellette magát pénteken. A felirat szerint görög illetőségű átlagosan 1600 forintot taksál kilónként – a magyar árusok őszinte megvetése mellett, mely az eladóknak és a (szerintük) gagyit megvásárló vevőknek egyaránt szól.

Erika imádja az epret – ahogy a köznyelvhez hasonlóan ő is nevezi, a szamócát – az első vásárlók között van. Igaz, a magasabb árfekvés miatt eleinte 20 dekás adagokkal kényezteti magát, de ahogy megy le az árszint, úgy növekszik a vásárolt mennyiség is, mely később a kilós szintet is eléri. Többet nem vesz, mert nem fogy el, és viszonylag hamar megromlik a kedvelt csemege, az pedig vétek lenne – fogalmazza meg.

Inkább a hölgyek a szamóca felelősök, Katalin is – bár az egész család kedveli a finomságot – elsők között vásárolja meg. Később, ha „barátságosabb” lesz az árfekvés, jöhet az „eperfagyi” időszak, mely a hétvégi étkezéseknek állandó velejárója. Egyébként az a tapasztalata, hogy az idő előrehaladtával a gyümölcs egyre édesebb, finomabb lesz – osztja meg megfigyelését.

Elkezdődött a gyümölcsszezon

A fűtött fóliás szamócaszürettel elkezdődött a hazai gyümölcsszezon már április elején. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint a szamóca érése már a fűtetlen fóliasátras termesztésben is elindult, majd április végén, május elején – az időjárás függvényében – a szabadföldi ültetvényeken is megkezdődhet a szüret. A szakemberek szerint a virágzás, kötödés megfelelő volt az idén, jóllehet az elmúlt napok éjszakai lehűlései okoztak kisebb fagykárosodásokat a szabadföldi ültetvényekben, illetve a hűvös idő visszafogta az állományok fejlődését és az érési folyamatokat. Összességében azonban eddig egészen jók a terméskilátások, és a hét végétől visszatér a meleg, napos idő is. A szamóca nem utóérő gyümölcs, így csak a növényen teljes érettségben szüretelt gyümölcsök biztosítják a megfelelő zamatot és beltartalmi értékeket. Ezért nagy különbség van a külföldi és a hazai szamóca között. A magyar szamóca ízében, állagában nagyságrendekkel jobb a külföldről, több ezer kilométerről behozottnál, hiszen frissen kerül a fogyasztókhoz. A friss magyar szamóca megkülönböztethető az importált, még koraéretten leszedett gyümölcstől. Mivel a magyar áru jóval rövidebb idő alatt eljut a fogyasztókhoz, ezért a kertészek teljesen éretten tudják leszedni, ami az ízélményben is megmutatkozik. Hazánkban mintegy 600-650 hektáron foglalkoznak szamócatermesztéssel, a legnagyobb termőterületek Baranya, Bács-Kiskun és Pest vármegyében vannak.