Balatoni Katalin az óvodavezetők 2. országos szakmai találkozóján azt mondta: a fejlesztések az intézmények 42 százalékát érintették. Az államtitkár kitért arra is, hogy míg 2010-ben 370 136 óvodai férőhely volt Magyarországon, mára ez 17 550-nel nőtt. Megemlítette, hogy mára több mint 750-nel nőtt óvodapedagógusok száma, a gyermekeké azonban csaknem 15 ezerrel csökkent az óvodákban.

Balatoni Katalin nyugat-európai viszonylatban is kiemelkedő színvonalúnak nevezte a magyarországi óvodapedagógus-képzést. Azt mondta, az idei tanévtől 68 középiskolában indítanak középfokú képzést is, amelyre várhatóan nagy lesz az érdeklődés, mert ezzel a végzettséggel óvodákban munkába lehet állni, ugyanakkor a felsőoktatási képzésben is beszámítják.

A csütörtökön kezdődött kétnapos tanácskozás megnyitóján Bodnár László polgármester arról beszélt, hogy a település számára fontos a családok segítése. Nemrégiben bölcsődét építettek és "falusi iskolaként" sikerült azt is elérniük, hogy általános iskolájuk idén szeptembertől már gimnáziumként is működik - emelte ki. Az országos találkozón a hazai óvodák vezetői mellett határon túli magyar intézmények képviselői is részt vesznek.