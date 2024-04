Az elmúlt években több olyan beruházás is megvalósult a gömöri városban, amely a turizmusfejlesztést segítheti elő. A saját értékei mellett a település igyekszik azokat a környékbeli látványosságokat kihasználni, amelyet rövid időn belül Putnokról is elérhetőek. Ide tartozik Aggtelek, Szilvásvárad, Lillafüred, az Lázbérci-víztározó, vagy éppen a Felvidék épített és környezeti szépségei.

Kirándulási célpont

A közelmúltban átadott kilátótól nem messze pedig az Országos Kék-Túra útvonal halad, de gyalogosan, kerékpárral és lóháton is egyre többen kirándulnak a környéken. Éppen ezért időszerű volt a szálláshelyek bővítése, amely most megtörtént Putnokon. Átadták ugyanis a Gömör fogadót, amely a turisták számára jó lehetőséget kínál arra, hogy akár több napot is eltöltsenek a vidéken.

– Régi álmunk válhatott valóra - fogalmazott az átadó ünnepségen Tamás Barnabás polgármester. - Putnok történelmi középpontjában, városunk legrégebbi épületében, a Friedl-udvarban alakítottuk ki az új fogadót. Húsz szobában, ötvenöt férőhellyel, továbbá kávézóval és étkezővel várjuk a városunkba érkező vendégeket. Köszönjük, a belügyminisztériumi támogatást, amelyből elkészíthettük városunk egy újabb fontos beruházását.