Az egyesület lelkesen dolgozik a település szépítése, a helyi közösség erősítése, a rászorulók támogatása érdekében. Támogatják az egészségmegőrzési programokat, véradásokat. Felvállalta a szervezet a gondosóra igényléshez kapcsolódó ügyintézést, segítenek azoknak a külföldön élő időseknek, akik utolsó éveikre szeretnének hazaköltözni. Az idősek mellett a rászoruló fiatalokkal is kiemelten foglalkozik a civil szervezet: tavaly augusztusban például a helyi roma gyerekeket vitte el a debreceni Kerekerdőparkba egy kirándulásra.

Az elmúlt években - a helyi lakosok támogatásával - megújították Mád kőkeresztjeit. Minden évben csatlakozik a szervezet a TeSzedd országos programhoz is egy-egy szemétszedő túra megszervezésével. Évek óta feladatuknak tekintik a helyi temető gondozását, valamint olyan sírok ápolását, ahol a hozzátartozók ezt nem tudják megtenni.

Az egyesület rendszeresen szervez különféle programokat a helyi közösség erősítése érdekében is: farsangi mulatságok, gyereknapok, nyári táborok, adventi programok, koncertek sokaságát rendezték már meg, népszerű előadókat invitálva a településre.

Az 5. születésnapjuk alkalmából, több, mint kétszázan ünnepeltek együtt kicsik és nagyok. A jó hangulatot Tihanyi-Tóth Csaba és Bognár Rita estje is fokozta.