Iskolájuk tenyészprogramjában harminc kölyök születésére számítanak az idén. Azért van szükség erre a viszonylag nagy csapatra, mert átlagosan 40-50 látássérült ember várakozik vakvezető kutyára náluk, írta portálunkhoz eljuttatott közleményében a miskolci székhelyű Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola. Ezért várnak önkéntes kölyöknevelőket a kiskutyákhoz, a vakvezető kutyák képzésében ugyanis döntő fontosságú, hogy a saját tenyésztői programjukban született almok elkötelezett kölyöknevelőkhöz kerüljenek

„Szakmai programunk szerint a kölykök nyolchetes korukig anyjuk mellett nevelkednek, azt követően pedig az önkéntes kölyöknevelők otthonában élnek. A családban szeretetet kapnak és adnak, emellett megtanulnak alkalmazkodni és megismerkednek az ember alkotta környezettel, járművekkel közlekednek, elsajátítják az alapengedelmességet. Ez a fontos ismeretanyag alapozza meg a vakvezető kutyák képzését, amit az alapítvány szakemberei végeznek, miután a tanulók kirepülnek az önkéntesek által biztosított családi fészekből” – fogalmazott Komondi Piroska, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola szakmai vezetője. – „Alapítványunk minden önkéntes kölyöknevelőt felkészít a feladatra, havonta kölyöktalálkozókat tartunk, foglalkozunk a felmerülő kérdésekkel, segítünk túljutni az esetleges megakadásokon. Szóval nem szükséges tapasztalt kutyásnak lenni ahhoz, hogy valakiből önkéntes kölyöknevelő váljon, sokkal inkább múlik az új ismeretek befogadásának igényén, és azon, hogy elfogadja kiképzőink tanácsait, kéréseit. Lényeges az is, hogy a jelentkező életében helye legyen a kutyának, vigye magával a munkahelyére, iskolába, szabadidejében is sok időt töltsön vele. Jó hír, hogy a nyugdíjasok körében is népszerű a programunk, hiszen nekik valóban sok idejük van. Önkéntes kölyöknevelői programunkban mintegy 60 fővel dolgozunk, szeretünk együtt lenni, örülünk annak, hogy barátságok születnek"

Kifizetik a költségeket

A kölykök számára biztosítják a minőségi tápot, oltásokat és az egészségügyi ellátást, a felszerelést, erre nem kell költenie a kölyöknevelőknek. Gyakori kérdés, hogy egy év elteltével „örökre” el kell-e engedni a nevelt kutyát. Természetesen nem, akkor sem szakad meg a kapcsolat, amikor látássérült gazdához kerülnek, sokkal inkább egy életre szóló barátság kezdődik ezzel.

Várják a jelentkezőket, akik szeretnék felnevelni egy látássérült ember szeme világát. Az érdeklődőket arra kérik, hogy azután hozzanak végső döntést a jelentkezésükről, miután elolvasták a kölyöknevelésről szóló írásukat. A kölyöknevelésről bővebben olvashatnak honlapjukon, a jelentkezők regisztrációját ugyanott várják,

Márciusban egyébként érzékenyítő programot tartottak az önkénteseink számára. Alapítványukat már több mint kétszázötven önkéntes segíti, munkájukkal többek között a leendő vakvezető kutyák nevelését, a kutyafuttatást, szabadidős programokat, a látássérült kliensek orvoshoz jutását - vagy kutyájuk állatorvoshoz szállítását - segítik elő.