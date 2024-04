Drozsnyik István képzőművész a közelmúltban elnyerte a Spanyolnátha Nemzetközi Küldeményművészeti Biennálén fődíját, ugyanakkor kiállítása is nyílt Tiszaújvárosban Élet-mű-részek XV. címmel. Nem egyedi eset, hogy egyszerre két "izgalmas" dolog történik körülötte, hiszen a képzőművész az egyik legsokoldalúbb és legtermékenyebb alkotónk, jegyzetfüzetébe naponta jegyez fel újabb és újabb ötleteket. Ő az, akit sosem hagy el az ihlet. Ezekről is mesélt Hajdu Mariann szerkesztőnek, mint ahogy arról is, hogy több mint ezer alkotása közül mit tart a főművének.

