Négy zempléni települést érintő útfelújítási program átadó ünnepségét tartották meg pénteken Füzéren. Ezen Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára a helyszínen szerzett személyes benyomásait összegezve kifejtette: a legutóbbi önkormányzati választások idején, 2019-ben még senki sem gondolta, hogy olyan kihívásokkal kell szembenézniük nemcsak a településeknek, de az egész világnak, mint a koronavírus-járvány, vagy az orosz-ukrán háború, valamint az arra adott hibás szankciós válaszok. Így a korábbi, nagyobb léptékű fejlesztéspolitika helyett az önkormányzatok is arra kényszerültek, hogy lépésről-lépésre tervezzenek előre. Ebbe most a Magyar Közút Nonprofit Kft. is be tudott csatlakozni, aminek köszönhetően négy helyszínen összesen 10 kilométer bekötőút újulhatott meg mintegy 1,3 milliárd forint értékben. Hozzátette: a szaktárca továbbra is azon dolgozik, hogy minél több olyan út is megújulhasson, amely elsősorban a helyben lakók életét könnyíti meg. Ahhoz azonban, hogy ezek száma megnövekedjen, békére van szükség, mert akkor lehet újra teljesen a fejlesztésekre koncentrálni – közölte.

Peiker Tamás

Szeptemberi jó hír

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a felújított és most átadott bekötőutak nem csak az ott lakók életét teszik komfortosabbá, de segítik a térség rohamosan fejlődő turizmusát is. Hozzáfűzte: a Sárazsadány és Bodrogolaszi közötti 3,2 kilométer hosszú útszakasz felújítása már régóta váratott magára, hiszen a Tokaj és Sárospatak közötti útból már csak ez volt kátyús. Füzéren, Füzérradványban, valamint Hercegkúton pedig a turisták is hasznát látják a jobb minőségű utaknak – jelentette ki a honatya. A háború nélkül ez a 10 kilométer valószínűleg 100 kilométer is lehetne – erősítette meg. Mint elmondta, választókerülete legnagyobb problémája a közutak állapota, de türelmet kért mindenkitől, mert – ahogyan fogalmazott – a rendelkezésre álló pénz most kevés, a megoldásra váró feladat viszont sok. Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának igazgatója a felújításokról szólva kifejtette: tavaly szeptemberben kapta a jó hírt, hogy a vármegyében lehetőség nyílik olyan utak felújítására, amelyek kivitelezését december végéig be lehet fejezni. A rövid határidő miatt olyan útszakaszokat választottak, amelyeknek korábban a szakmai előkészítése megfelelően megtörtént, és gyorsan le lehetett bonyolítani a beruházásokat. Így a vármegyében összesen hárommilliárd forintból 20 kilométernyi út újult meg, ebből Zemplénben az említett négy, amire 1,3 milliárd forintot költöttek – mondta.

Dr. Hörcsik Richárd

Helyiek és a turisták is

Horváth Jenő, Füzér polgármestere lapunknak kifejtette: a település fölé emelkedő festői vár folyamatos rekonstrukciójának köszönhetően jelentősen megemelkedett a turisták száma. A jó látogatói élményhez nemcsak a turisztikai kínálat, de a jó minőségű utak is szükségesek – emelte ki. Az eseményen a helyi KDNP szervezet munkájának köszönhetően a bekötőút melletti kőkereszt is megújult, ennek faültetéssel egybekötött avatását és megszentelését szintén a rendezvény keretében tartották meg. Ender László, Sárazsadány polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy településükön nagyon régen nem működik közoktatási intézmény, a helyi gyerekeket eddig a kátyús közúton kellett a szomszédos településre szállítani. Ugyancsak ez az út vezet a járásközpontba, vagyis Sárospatakra, ezért is fontos, hogy most megújult – emelte ki. Kiss Nándor, Füzérradvány polgármestere szintén örömét fejezte ki, hogy megújult a település bekötőútja. Mint közölte, a korábbi út nemcsak rossz minőségű, de keskeny is volt, így gondot okozott, ha például egy busz és egy személygépkocsi találkozott az említett szakaszon. Most az útfelújítás mellett egy méterrel ki is szélesítette az útburkolatot a kivitelező, így ez a probléma is megoldódott. Aláhúzta: mindez azért is fontos, mert a Károlyi-kastély felújítása miatt jelentősen megnövekedett a turistaforgalom Füzérradványban, így a helyiek mellett rájuk is számítani kell. Rák József, Hercegkút polgármestere kifejtette: náluk is egyre erősebb az idegenforgalom, ami jó utakat kíván. Hozzátette: településükre két út vezet, az egyiket a Magyar Közút újította meg, míg a másik önkormányzati út és arra is sikerült egy pályázati forrást találniuk. A két beruházás egyszerre zajlott, ezért olykor nem volt könnyű megoldani a közlekedés szervezését, de ma már mindenki örül a megújult utaknak - közölte.