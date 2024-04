Hét hónapjuk lesz a megírására

A napokban érdeklődtünk az egyetemi alapítványánál, hogy megtörtént-e a szerződéskötés, és elkezdődött-e a tanulmány írása.

„A közbeszerzési eljárásban nagy számú ajánlat érkezett, amelyek feldolgozása jelentős időt igényel, így még nem történt meg az eredményhirdetés, amelyet április második felében tervezünk" – érkezett a válasz. Hozzáfűzték, a szerződést ezt követően minél hamarabb alá kívánja írni az alapítvány. A szerződés teljesítési határideje ugyanis november 15., azaz nagyjából hét hónap áll majd a nyertes rendelkezésére.

„Az eljárás során az ajánlattevők szakmai felkészültségét, korábbi hasonló tapasztalatait, szakember gárdáját és a vállalási árat értékeljük, de ez jelenleg még folyamatban van" – tájékoztatta portálunkat az alapítvány.

Azt korábban írtuk, hogy a terület méretéből és elhelyezkedéséből adódóan minden bizonnyal egy több funkció megvalósítására is alkalmas terv áll majd össze, amelynek többek között – de nem kizárólagosan – több funkció is támpontot adhat. Köztük van ipari funkció ugyanúgy, mint hotel- és egyéb szálláskapacitás, sportinfrastruktúra, vagy épp szabadidős tevékenységre alkalmas zöld terület kialakítása. Akkor azt is megkérdeztük, hogy mi lehet a tanulmány sorsa. Fükő László szerint utóéletét nagyban befolyásolni fogják az annak elkészítése során feltérképezendő környezetvédelmi, építészeti és infrastrukturális adottságok, a jelenlegi fejlesztési tervek és városfejlesztési koncepció.