A norvég nagykövet, Trine Skymoen gratulált az alapítvány munkájához a sajtótájékoztatón. Az itt látottak és tapasztaltak nagy benyomást tettek rá. Beszédében hangsúlyozta, hogy társadalmi szempontból is milyen fontos tevékenység, ami a farmon folyik, és mindenképpen példaértékű lehet mások számára. Kiemelte, céljuk az, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap újra elérhető legyen, ami valószínűleg hamarosan megvalósul. Az előzetes egyeztetések megtörténtek, várhatóan megnyílik a forrás a közeljövőben. Ez egy nemzetközi rendszer, így minden tagország kap majd a támogatásból, Magyarország lesz az egyik.

Fogyatékkal élőket segítenek

Veres Pál polgármester kiemelte, nagyon szívesen jön a Baráthegyi Majorságba, ahol mindig lát valami újat. Beszédében méltatta, hogy hihetetlen erőfeszítés, igazi megszállott és elszánt akarat jellemzi az itt folyó munkát. A legfontosabb azonban, hogy fogyatékkal élő felnőttek és fiatalok értelmes életet élnek a farmon, ahol olyan körülményeket biztosítanak számukra, hogy azért érdemes felkelni minden reggel. Értelemmel és célokkal telik meg az életük.

Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke munkatársunk kérdésére elmondta, hogy a norvég nagykövet látogatása szakmailag és emberileg is fantasztikus találkozás volt. Azt tudni kell, hogy Norvégiában átlátható stratégiák alapján tudnak tervezni, ezerötszáz szociális farm van, hiszen ott ez egy vidékfejlesztési és integrációs, társadalomfejlesztési eszköz. A Szimbiózis Alapítvány ezt próbálja adaptálni. Azzal, hogy a nagykövet Miskolcra látogatott, a Baráthegyi Majorság is felkerült a „térképre”, láthatóvá vált. Az alapítvány elnöke úgy fogalmazott, elindult egy új kezdet, hiszen vannak már norvég kapcsolatok, és ezek most még tovább építhetők. A közeljövőben várhatók közös projektek, tapasztalatcserék, és remélhetőleg a pályázati források is megnyílnak majd.