Még mindig eladó a „ronda" vasbetonház a miskolci Futó utcán, az amelynek hasznosítására Bodnár Gergely építészhallgató – diplomamunkájaként – tervet készített, a terv hatalmas sikert aratott nemcsak a közösségi oldalakon, hanem a szakmában is: nemrég az Építészfórum című szaklap is bemutatta a terveket.

A vasbetonváz történetéről bő egy éve írt cikksorozatot portálunk. Apropóját az adta, hogy megjelent a felírat az épülettorzón: eladó. Felhívtuk a táblán lévő számot, amelyet Cselédes Viktor mérnök vett fel. Elmondta, a tulajdonos Takarmányszervíz Kft. megbízásából vizsgálták újra az épületvázat, ami a statikusok szerint teljesen rendben van. Aki megveszi, hatalmasat nyerhet rajta, fogalmazott, és hozzáfűzte, egy ilyen épületváz építése egymilliárd forintba kerülne, ők (tavaly, januári árról van szó) 395 millióért árulják. Lakásokat tudnának ott elképzelni, de szerinte lehetne akár idősek otthona, pláza, vagy akár hotel is. És nagy előnye, hogy az építészeti engedély szerint plusz egy szint ráépíthető a jelenleg háromszintes vázra. Mondta még, hogy van 1-2 jelentkező, és bízik benne, hogy komoly szándékú is akad köztük, hiszen „jóval értékesebb annál, hogy még évtizedekig csak ott álljon".

Újra hívtuk a számot

Most több, mint egy év múltán újra hívtuk a számot. Cselédes Viktortól megtudtuk, még mindig nem sikerült értékesíteni az ingatlant.

– Volt néhány érdeklődő, de egyikükkel sem jutott odáig a dolog, hogy komolyan leüljünk a tulajdonossal együtt tárgyalni – válaszolta kérdésünkre. – Nem értettek hozzá, le akarták bontani a vázat, pedig épp az lenne a lényeg, hogy azt felhasználva építkezzenek.

Kérdeztük, hallott-e Bodnár Gergely terveiről. Kiderült, nagyon is, sőt kimondottan tetszenek neki, ők is valami hasonlót tudnának elképzelni.

– Kis lakásokat tervezett a hallgató, szerintem is arra lenne a legalkalmasabb a betonváz, akár magánbefektetésként, akár állami segítséggel (ahogy Bodnár Gergely is utalt rá) megvalósíthatók lennének a tervek. Kérdeztük, vannak-e olyan jellegű pályázatok, amik segítségére lehetnének egy befektetni szándékozónak, de erre nem tudott választ adni.

Egyfajta kollektív ház

Bodnár Gergely diplomamunkáját a múlt héten mutatta be portálunk. Egyfajta felnőtt kollégiumot képzelt az épülettorzóba, de úgy, hogy a lakóegységeket dobozokba álmodta.

Bodnár Gergely terve

Forrás: Bodnár Gergely, BME

„A közösségi létre épülő ház nem újdonság, Miskolcon is volt ilyen, a kollektív ház, amely a 60-as években épült. Kis blokkokban laktak, akárcsak az én tervemben, és itt is van egy nagy közösségi tér, ahol a lakók együtt tudnak dolgozni. Komoly kiegészítő funkciókat is tettem bele, mint például wellness központot, közös sportpályát fent a tetőtérben. A beosztást a lakók oldanák meg, a lakások, a közös terek mind-mind az ő döntésük, igényeik szerint módosítható. A házhoz tartozó nagy kert is megmaradt a tervekben, egy kisebb parkolót terveztem az épület alá úgy tíz kocsi számára, ezt közös flottaként használnák. Külföldön, például Bécsben nagyon divatosak ezek a fajta házak" – fogalmazott.

A város első plázája lett volna

A betontorzó egyébként 1993 óta áll ott, akkor szakadt félbe az építkezés. (A korabeli újságcikkek fotóit nézegetve épp úgy nézett ki a környezete, mint most.) A város első plázája lett volna Shopping City Center néven, de büntetőügy lett a dologból, volt, akit börtönbüntetésre ítéltek, a betonváz viszont a mai napig áll.