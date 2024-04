Az 1980-as évek vége óta Közép- és Kelet-Európában javult a környezetvédelem, ez vezetett ahhoz, hogy a medvék visszatértek a természetes élőhelyükre a Kárpátokon át, amik Romániától Nyugat-Ukrajnán át Szlovákiáig és Lengyelországig húzódnak.

Szlovákiában az elmúlt években több medvetámadás is történt, köztük több mint egy évszázad után az első halálos támadás 2021-ben

– olvasható a The Guardian cikkében, amiben arról a Lipótszentmiklóson történt márciusi esetről írnak, ahol egy medve sebesített meg két nap alatt öt embert. Az egyik túrázó nő életét is vesztette, miközben a medve elől menekülve lezuhant egy magaslatról. Később ezt a barnamedvét kilőtték.

Kerüljük a találkozást velük

Fotó: MW

A legfrissebb támadás vasárnap történt: két túrázót sebesített meg súlyosan egy barnamedve Polyána hegység természetvédelmi területén. A túrázók állítólag letértek a kijelölt útvonalról. A támadás után mentőhelikopterrel kellett őket kórházba szállítani.

Arcukon, kezükön, illetve lábukon szerzett sérülésekkel szállították őket helikopteren Besztercebánya kórházába

– nyilatkozta a SOPSR besztercebányai természetvédő szervezet szóvivője.

Vármegyénkben idén még nem láttak medvét

A tavalyi év során vármegyénk területén is több medveészlelés történt a Bükki Nemzeti Park és az Aggteleki Nemzeti Park területein: Aggtelek, Szilvásvárad környékén, valamint Bükkalja környéki településeken véltek barnamedvét felfedezni. A Bükki Nemzeti Park területén kameracsapda is rögzített medvét. Ezekről az esetekről a boon.hu is beszámolt.