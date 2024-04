- Azt találtam ki húsvétra, hogy az ablakmosó flakont kimosva, vízzel feltöltve bevetem a locsolkodáshoz, így a lányok nem lesznek pacsuliillatúak, de mégis megkapják a törődést – avat be Kolosai Ferenc húsvéti praktikájába. Egyébként ő is tagja volt a Matyó Néptáncegyüttesnek öt évig, és nagyon szívesen emlékszik vissza erre az időszakra, az egykori páratlan hangulatra, bár már nem Kövesden él, és a munkája miatt sem futja az idejéből a táncra. Ha bárhova is, de csak ide jönnék vissza táncolni – teszi hozzá nosztalgiával.

Matyó ruhába öltöznek

Sós Katalin, a szervezők egyike, ő felel a matyó ruhába öltözésért. Egyre többen öltik fel az autentikus népviseletet, nemcsak a hölgyek, hanem – kis rábeszéléssel az urak is – tudjuk meg. A gyerekek is nagyon kedvelik a beöltözősdit, imádják, ahogy pörög rajtuk a szoknya. Az átöltözés után bemennek az eredeti bútorokkal berendezett szobákba vagy kimennek a húsvéti forgatagba, és a legváltozatosabb helyszíneken készítenek képeket – ismerteti.

Vasas Richárd három fiú gyerkőccel érkezett, Kornél, Ervin, Lőrinc öt-öt (ikrek) és hétévesek, Miskolcról érkeztek. Reggel meglocsolták a nagyszülőket, utána következett a kövesdi program. Megvárják a vödrös locsolást, utána sietnek a betegség miatt otthon maradtakhoz, a család többi részéhez - tájékoztatnak.

Farkasné Kiss Judit kislányával, Csengével két garnitúra fellépő ruhát hoztak. A matyó néptánc mellett dunántúli ugrós is szerepel a programban. A kislány hároméves korától, azaz kilenc éve foglalkozik a néptánccal a helyi egyesületben. A matyó táncot már sokszor előadták, de a dunántúli ugróssal most debütálnak. - Ez még nekem is új lesz, mert nekem se mutatta otthon – árulja el az anyuka.

Piros helyett matyómintás a tojás

Bajzát Jánosné, Katika éppen egy mesterművet vesz át az egyik kisfiútól, aki a tojásfestést próbálta ki. Érdekes, hogy ottjártunkkor csak fiúk ügyeskedtek, de elmondásuk szerint sok kislány is kézbe vette az ecsetet a két nap során. Katika segít nekik előrajzolással, de van aki egyből a festésnek fog. Itt tudtuk meg, hogy milyen az a nem is piros tojás – hát, matyómintás!