A májuskosár, a májusfa állításának szokása a 19. században kezdődött. Mára a régi szép tradíció kicsit átalakult, azonban még mindig sokan vásárolnak virágot, kosarat és májusfát ezekben a napokban. Erről mesélt nekünk dr. Bodnár Mónika, a Hermann Ottó Múzeum néprajzos muzeológusa és a Néprajzi Tár vezetője.

A májuskosár már csak pár megyében maradt élő szokás

A tradíció Nógrád, Heves, Borsod, Gömör, Abaúj, Zemplén vidékére jellemző, itt maradt meg az idők folyamán.

„Korábban az egész magyar nyelvterületen ismert szokásnak számított a májusfa állítás és a májuskosár ajándékozása. Napjainkra azonban csupán a mi régiónkra, az észak-keleti régióra jellemző, csak itt élő hagyományról van szó”- mutatott rá a hagyomány különlegességére dr. Bodnár Mónika.

Rendszerint a férfiak közössége végezte az előkészületeket, a fa kiválasztását, a kivágást és az elszállítását is. A májusfához általában nyírfát használtak, emellett lehetett fiatal nyárfa, tölgyfa, fenyőfa, boróka. Az igazán leleményes legények még attól sem riadtak vissza, hogy kivívják a gazdák rosszallását, és olykor virágzó fákat is kivágtak a májusfa állítás érdekében – tudtuk meg dr. Bodnár Mónikától.

Ajándékot is adtak korábban

Máskor viszont nem is teljes fát vittek a szerelmüknek, csak zöld ágakat rögzítettek a kapuhoz. És megesett, hogy a fát felállítás előtt zöld szalagokkal díszítették. Tájegységenként az is változott, hogy az adott fát a lányok vagy a férfiak öltöztették díszekbe.

A néprajzos muzeológus látott olyan feljegyzéseket az 1980-as évekből Gömörből, Trizs, Szuhafő, Kelemér falvakból, miszerint a két világháború közötti időszakban az idősebb adatközlők még ajándékot is kötöttek a fára, rendszerint egy keszkenőt. Amit akkoriban illett viszonozni, így ilyen szép ajándék láttán aztán a lány is meglepte valamivel a szerelmes, májusfát hozó legényt.

Extrém májusfák kocsma és mészárszék előtt

A 19. században nem számítottak ritkaságnak a közösségi májusfák. A feljegyzések szerint a kocsmák előtt is felállították a májusfát. Olykor pedig a mészárosok is feldíszítettek egyet a mészárszékük előtt, ami mai szemmel már elég szürreális fordulat.

Napjainkban is vannak közösségi májusfák, azonban jobbára az óvodák, iskolák előtt láthatjuk a modern változatokat. Többnyire színes selyemmel, a virágkötészetekben használatos összehúzható szalaggal díszítik őket.

A szép és különösen népszerű lányok kapuján időnként több májusfa sorakozott. Ahol pedig több lánytestvér is élt, ott az udvarló felcímkézte a májusfát. Dr. Bodnár Mónika megemlítette: egy néni férje ráírta: „ez a fa Erzsié”. A történet pikantériája, hogy valójában a nővérét hívták Erzsinek, a férfi mégis őt vette feleségül.

Előfordult, hogy egy gyönyörű lánynak többen is udvaroltak a faluban, és így többen is akartak neki májusfát állítani. Ha a legény nem bizonyult elég elővigyázatosnak, és nem őrizte eléggé a májusfát, a rivális legény könnyen ellophatta azt, vagy lecserélhette a rajta lévő ajándékokat. A csalódott szerelmesek időnként edényeket vagy kapcát kötöttek a fára, amikor a lány nem őket részesítette előnyben a párválasztáskor-avatott be a részletekbe a Herman Ottó Múzeum szakértője.

Ma már az sem számít ritkaságnak, hogy a fiatalabb apák állítanak májusfát a lányuknak.

A virág színe jelzi a kapcsolat komolyságát

A májuskosár a májusfa 19. századi polgári változataként kezdett terjedni, rendszeresen ez lett az ajándék faluhelyen május 1-én. A két szokás sokáig teljesen párhuzamosan élt egymás mellett. Kezdetben mindig hortenziát tettek a kosárba, manapság viszont bármilyen virágzó virág helyet kaphat benne, ami elérhető.