Mostantól új teremben gyakorolhatják a lövészetet az Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola rendészeti tagozatos diákjai. Az elmúlt időszakban ugyanis az oktatási intézmény alagsorában kialakítottak egy olyan lőtermet, amely a fiatalok számára biztosítja a szakmai gyakorlati képzést.

Új funkció

A helység korábban széntárolóként, később pedig raktárként működött, most azonban sikerült új, hasznos funkcióval ellátni. A fiatalok már birtokba is vették a lőtermet.

- Már a rendészeti képzés beindítása után megfogalmazódott bennünk, hogy kellene egy lőtér az iskolának - avatott be a részletekbe Henyeczné Antal Gabriella megbízott igazgató. - Több lehetséges helyszín is szóba került, végül emellett döntöttünk. A fenntartó is segített nekünk, a felújításhoz szükséges anyagot biztosították számunkra, a kivitelezést pedig a saját dolgozóink végezték el. A rendészeti képzésben résztvevő tanulók számára a lövészet a tantervben szerepel, a gyakorlat pedig mostantól már helyben is elvégezhető lesz.

Segítség oda-vissza

Szakmai oldalról Pintér László támogatta meg a lőterem kialakítását. Az iskola pedagógusa, az Ózdi Meteor Lövészklub elnöke nem csupán a több évtizedes tapasztalatával, hanem a tárgyi feltételek javításával is kivette a részét a fejlesztésből.

- Az elmúlt öt évben sokat kellett kardoskodni ezért a helyért, de szerencsére elértük a célunkat - tette hozzá Pintér László. - Korábban az iskola is segítette az egyesületünket, így kötelességemnek éreztem, hogy ezt most viszonozzam. Ózdról motoros lőlapcserélőket hoztam, amely elengedhetetlen egy ilyen terem színvonalas működéséhez. Korábban Ózdon mi is felajánlás útján kaptuk, de ebből jutott Putnokra is. Az eszközállomány fejlesztése még fontos feladat, néhány légpuskát még vásárolnunk kellene, hogy a versenyeken fel tudjuk venni a küzdelmet az ellenfelekkel.

Külső felújítás

A Serényinél egyébként emellett továbbra is zajlik a külső felújítás, amelyet egy helyi cég, a Gömör Bau Kft. végez. A több mint harmincmillió forintos kivitelezés során megszüntetik a vakolati, homlokzati problémákat. Nem csupán az épület keleti, hanem a nyugati oldalán is megtörténik a fejlesztés. Az iskola épülete egyébként műemlékvédelem alatt áll, ezért az építési hatóság engedélyére is szükség volt a munka megkezdéséhez. Ők ragaszkodnak hozzá, hogy az eredetivel megegyező, vagy hasonló árnyalatú színt alkalmazhatunk. A fejlesztést április végére fejezi be Putnokon a kivitelező.