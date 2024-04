A Dog Puller a kutyák atlétikai sportja, és a rengeteg mozgással egészségesebbé teszi a gazdákat is. A sportág szakértője megyénkben a kutyakiképző és biokertész, Rózsa-Atkinson Erika.

A sport a kutyák természetes vadászösztönét stimulálja és fejleszti, miközben a gazdijuk is részesévé válik a vadászatnak. A Dog Puller mindenki sportja, aki imád a kutyájával játszani és szeret mozogni.

Kutyasport Ukrajnából

A sport 2011-ben látott napvilágot, Ukrajnából származik.

Maga a Dog Puller két lila karika az ehhez tartozó gyakorlatokkal, a kutyát és a gazdáját is megmozgatják. 2016-ban hoztam Magyarországra a Dog Pullert, de én már 2013 óta ismerem. Portugáliában, Kanadában és Izraelben is segítettem a sport elindulásában –beszélt a kezdetekről Rózsa-Atkinson Erika. – Egy világkiállításon láttam először a puller eszközt gyártó céget. Ők készítik ezt az interaktív kiképző karikát, a standjuknál ismerkedtem meg ezzel a tárggyal.

Érdeklődni kezdett a karikák iránt, és rövidesen megtudta: egy body buildinghez hasonló motivációs eszközt tart a kezében. Testépítés jellegű, mert fizikailag, pszichésen és mentálisan egyaránt stimulálja és karbantartja a kutyát, a gazdájával együtt.

Futás és ugrás

Rózsa-Atkinson Erika ezüstkoszorús mester kiképzőként dolgozik. Immár közel 40 éve tapossa a kiképzőpályát, sokféle technikát és játékos motivációs eszközt kipróbált. Azonban sosem találkozott még ennyire jól működő kiképzőeszközzel, mint ez a különleges karika. Képes felébreszteni a kutyák természetes vadászösztönét, és a gazda is részese lehet ennek a vadászatnak:

„A gazdik megtanítják a kutyát arra, hogy mit és mikor kergessen és fogjon, majd mikor eressze el az elkapott zsákmányát. Számos gazdának gondjai vannak a kutyája viselkedésével, erőnléti állapotának fenntartásával és javításával. Mindezen rengeteget javít ez a sportág.”

A ragadozó fürkészése, a zsákmány üldözése a kutyasporthoz tartozik. A sport két részből áll: puller runningból (futásból) és puller jumpingból (azaz ugrásból). Erika szerint egy ősi ragadozó természetes zsákmányszerző viselkedésének lényege a fürkészés és az üldözés, az elkapás, illetve a zsákmány birtoklása. A karikát a kutya visszaadja a gazdinak, így nem lesz probléma a zsákmány birtoklásával.

Mitől agresszív a kutya? Hogyan ismeri meg a határait?

A sport gyakorlásával összecsiszolódik a kutya és gazdája. Eljátszanak egy vadászatot, közben oldódnak a kettejük közötti konfliktusok. Azok a helyzetek is, amikor a kutya nem akar fogni, túlságosan birtokoló, vagy nem eléggé magabiztos. Rózsa-Atkinson Erika szerint ezeket a nehézségeket korrigálja a kutyában a puller eldobása. Földet érésekor hasonlóan mozog a menekülő zsákmányhoz, úszik a vízen, ezzel vadászatra ösztönzi a kutyát.

Rózsa-Atkinson Erika rengeteg kiegyensúlyozatlan viselkedésű pitbullal és más kutyafajtával találkozott, akik szeparációs nehézségekkel küzdöttek, vagy teljesen félrenevelték őket. A gyakorlatok képesek változtatni ezen:

Ha egy kutya agresszív, akkor megnézem, miért az. Ez fakadhat félelemből vagy önvédelemből, teljesen más okokból is. Lehet, hogy az idegrendszere egy kicsit finomabb, érzékenyebb, és emiatt reaktívvá válik. Az erőszakosságára a gazdája reagálni fog, így a kutya instabil viselkedése fokozódni fog. Vagy alapvetően egy kemény állattal állunk szemben: bátor és odamegy, elkezd verekedni. -mutatott rá a kutyák magatartási nehézségeire a kutyakiképző. - Ilyenkor meg kell neki tanítani, mit szabad és mit nem. Közben adjunk lehetőséget arra, hogy kiélje a természetes ösztöneit. Erre szintén jó eszköz a lila karika: alkalmat teremt arra, hogy önmaguk lehessenek és rendkívül motiváltak maradjanak.

Erika elmondta portálunknak a viselkedésbeli problémák 80 százaléka megoldódik azzal, hogy a gyakorlatokkal a kutya kimozgatja magát. Emellett a Dog Puller egy kooperációs sport, mivel a kutya „közreműködő viselkedéssel” együttműködik a gazdájával, így elsimulnak a kutya és gazdája között zavarok. A kiképzés hátralévő részét pedig könnyedén meg tudják oldani bármilyen technikával, ami a kutyának megfelel.

A határszabás, a kontroll sarkalatos pont

Egy magabiztos, erőteljes kutya élénk vadászösztönnel rendelkezik, és hamar rákapcsolódik a pullerre, mert ez a saját nyelve, az ő világa. A kutya kiképzésének azonban kardinális része a fegyelmezés és a határszabás is. Rózsa-Atkinson Erika kiemelte: a kutya nem provokálhat, nem veheti ki a gazdája kezéből a karikát.

A bizonytalanabb kutyáknál az a fontos, hogy megcsinálják a fegyelmező gyakorlatokat. Sokszor ezt stresszállapotban végzik, így ezalatt nem tudják jól érezni magukat. A Dog Puller során viszont szépen kibontakoznak, mert a sikeres vadászat önbizalmat ad a kutyának. Fizikailag, mentálisan és pszichésen a kutya több sikert él át, ezért a fegyelmező gyakorlatokban is jóval nagyobb a magabiztossága.

A gazda is sportosabbá válik

A kutyakiképzésben a gazdinak is 100 százalékot kell teljesíteni. Mert a sportban az ember és az állat együtt fejlődik, az egyik a másik nélkül nem tud funkcionálni.

„A kutya csak az ösztönei által tudja vezetni a gazdáját, ami nekünk nem jó - világít rá a kihívásokra Rózsa-Atkinson Erika – Viszont a gazda meg tudja tanulni, hogyan beszéljen a kutya nyelvén, ezzel befolyásolni tudja a viselkedését. Ha a gazda megtanulja a puller helyes kezelését, akkor a karika nem egy elhajítandó játék, hanem a fejlődés lehetősége.”

A karika egy zsákmány, amit a gazda testesít meg. Amikor elengedi a karikát, akkor a kutya tartja vagy visszahozza, és az ember ismét a kutya gazdájává válik. Ilyenkor már a gazda határozza meg, mit csináljon vele az állat. A karika valójában egy kommunikációs rendszer, ami fizikailag helyrerakja a gazdát. Hiszen a kutya mellett az embereknél is lényeges, hogy a kombináció, a memória az egyensúlyérzék, az időérzék fejlődjön a sporttal.

A gazdák sokszor lehajolnak a karikadobások miatt, szóval ehhez a sporthoz is kell egy kis erőnlét. Rózsa-Atkinson Erikának a képzések során figyelnie kell arra, nehogy megsérüljenek a gazdák, vagy meghúzódjanak az izmaik. Ezért Erika először mindig megnézi a kutya fizikai állapotát, és ehhez igazítja a gazdáét. A sport szoktatási időszaka 4 hónap: eközben mindketten megtanulják, mennyire jó nekik mindez. Ezalatt a kutya gazdája is hozzászokik az intenzív mozgáshoz.

Erika jelenleg 6 oktatót képez, április végén lesz a vizsgájuk. Nyilván több pullergyakorló is van a régióban, de a cél az, hogy legyen egy bemutatócsoport, akikkel majd a nagyközönségnek is tarthatnak szórakoztató előadásokat, hogy népszerűsítsék a sportot.