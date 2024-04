Egyre több nő dolgozik a Boschban

Tóthné Vankucz Marianna, a Robert Bosch Power Tool Kft. HR igazgatója a rendezvényen elmondta: „A miskolci kéziszerszámgyár munkatársainak 38 százaléka nő. A Lányok Napja kezdeményezésben való részvétellel az a célunk, hogy megmutassuk a fiatal tehetségeknek, a Boschnál minden lehetőség adott ahhoz, hogy akár mérnökként, kutatóként formálják a jövőt.”

A vállalatnál támogatják a női tehetségek fejlődését. Már fiatalon bevezetik őket az innovációkba, mert ez teszi versenyképessé a tudásukat. A Bosch immár két évtizede együttműködik a Miskolci Egyetemmel, így a duális képzés mellett a cég gyakornoki programja is nyitott kapukkal várja a diákokat.

A női vezetők üzletileg sikeresebbé teszik a cégeket

A Bosch vállalati stratégiájának egyik lényegi pontja a sokszínűség. Mert a kutatások szerint eredményesebben teljesítenek az üzleti világban azok a cégek, ahol nemcsak férfiak, hanem nők is részt vesznek a vállalat vezetésében. Az is kiderült, hogy ezek a vegyes vezetői csapatok a termékek és szolgáltatások tekintetében is jobb eredményeket hoznak a vállalatoknak. A Bosch többek között ezért támogatja és karolja fel a női tehetségeket, mert a sokszínűség jót tesz a kollektívának és a cég egészének.

A Business Woman és a Female Talent mentoring programok, tréningek segítik a női kollégák érvényesülését. A Bosch támogatja a munka-magánélet egyensúlyának megteremtését, illetve a munkába visszatérő édesanyákra is kiemelt figyelmet fordítanak.