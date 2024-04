Laár András nem egyszerűen egy elképesztően jó – és Karinthy gyűrűs – humorista, hanem előadóművész, humorista, zenész, énekes, költő, spirituális tanító. Most május 6- án Miskolcon, a Tudomány és Technika Házában lép fel a TTH Színpad, Harsányi Attila és vendégei tavaszi évadának keretében. Talán nem mindenki tudja, hogy a legendás L’art pour l’art Társulat, az alapításkor még Laár pour Laár Társulat volt, szójátékként Laár András nevére. A társulat színházi televíziós műsoraiban legismertebb karaktere Besenyő Pista volt, aki ízig-vérig magyar, mindenen kötekedő és mindenben értelmet kereső karakter. Ki ne emlékezne rá, hogy is hangzott a: Nooormális?!

A most Miskolcon bemutatandó „Már majdnem az, de még nem” est nemcsak szórakozás, hanem igazi lélekkönnyítő közösségi élmény is. Új verseket hallhatunk a Költőtől, új eszmefuttatásokat Besenyő Pista bácsitól, valamint a jóságos mesemondó Edebede bácsival is eszmét cserélhetünk. 2024. május 6-án 19:00-tól a miskolci Tudomány és Technika Házában.

Az önkormányzat és a Miskolci Nemzeti Színház partnerségével színházi közösséget, társasági élményt is szeretne nyújtani a TTH: élő zene és egy pohár bor vár minden nézőt előadás előtt.

Még több program a boon.hu oldalán!