Az általános iskolai beiratkozás minden leendő elsőst érint. A beiratkozás napján minden szülőnek/törvényes képviselőnek személyesen meg kell jelennie a köznevelési intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok, dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

A beiratkozás folyamatát a szülők már saját otthonuk kényelmében is megkezdhetik a KRÉTA felületén – tudatta a napokban a Klebelsberg Központ. A rendszer lehetőséget ad a szülőknek, illetve törvényes képviselőknek, hogy előzetesen, online elindíthassák a 2024 szeptemberében tankötelessé váló gyermekek iskolába való beiratkozását, így értékes időt takaríthatnak meg.

Mi is az a KRÉTA?

A KRÉTA rendszer, teljes nevén az Elektronikus Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer, Magyarországon a köznevelési intézmények által használt elektronikus napló és intézményi menedzsment rendszer. Célja, hogy egységesítse az oktatási intézmények adminisztrációs folyamatait, lehetővé téve a tanárok, diákok és szülők számára az oktatási információk könnyű elérését és kezelését.

A rendszerhez hozzáférés mobilalkalmazáson keresztül vagy webes felületen történik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bárhol és bármikor hozzáférjenek a szükséges információkhoz, feltéve, hogy rendelkeznek internetkapcsolattal. A KRÉTA rendszer jelentősen hozzájárul az oktatási folyamatok digitalizálásához és modernizálásához. Magyarországon már 2018-2019. tanévtől a Kréta Elektronikus ellenőrzője nyújt segítséget a szülőknek és tanulóknak a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban.

A naplóba beléphet szülő és diák, naprakészen láthatják a tanuló tantárgyankénti jegyeit, mulasztásait, értesülhetnek a faliújság-bejegyzések kapcsán az iskola legfontosabb hirdetményeiről, itt lehet igazolni a hiányzásokat és a késéseket, ide teszik fel a pedagógusok a házi feladatokat, s azok teljesítési határidejét. Az e-napló tehát nemcsak a tanárok, hanem a szülők dolgát is megkönnyíti: pár kattintással be tudják fizetni a gyerek menzapénzét, értesítést kaphatnak a telefonjukra a jegyekről.

Hogy történik az online beiratkozás?

A KRÉTA felületre való biztonságos belépést követően, a beiratkozáshoz szükséges személyes adatok kitöltése után lehet megjelölni a gyermeknek választott iskolát, akár a lakcím szerinti körzetes iskoláról, akár más, nem körzetes iskoláról van szó. Ezen felül lehet nyilatkozni a gyermek nemzetiségi oktatásáról, a napi étkezéséről, az etika vagy hit-erkölcstan közötti választásól, de arról is, hogy melyik hozzátartozó viheti el az iskolából a gyermeket, azaz minden olyan információról, ami a gyermek, a szülő és az iskola mindennapi életében elengedhetetlenül fontos.

A felület egyszerűen kezelhető, ha mégis elakadna valaki, egy rövid videó, illetve útmutató is segít az eligazodásban. A beiratkozási folyamatot április 19. 18 óráig a KRÉTA rendszer e-ügyintézés felületén lehet kezdeményezni.

Tájékozódjunk időben!

Két nap áll tehát rendelkezésre, amikor személyes jelenléttel az iskolában lehet az ügyeket intézni. A határidőket is figyelembe véve érdemes azonban sokkal hamarabb a kiválasztott, vagy körzetes iskola honlapjáról is tájékozódni. Ez azért fontos, mert itt jellemzően felsorolják, hogy milyen kitöltött dokumentumokra és bemutatott okmányokra van még szükség és sok helyen időpontfoglalás is lehetséges.