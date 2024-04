Edelénybe érkeznek Szlovákia egyik legnagyobb, több mint hetven éves múlttal rendelkező zenei intézményének tanulói, hogy ezúttal a Kastélysziget közönségét nyűgözzék le. A III. Egyetemi Tavaszi Fesztivál az edelényi kastélyban programsorozat következő hangversenye többek között Vivaldi, Purcell, Terzi világába kalauzolja a zenekedvelőket. A repertoárból nem maradhat ki a magyar komolyzene géniusza, Bartók Béla sem.

Nemzetközileg elismert

A barokk zeneművészet, valamint a századforduló idejének nagyjai mutatkoznak be a zenerajongóknak április 8-án, 18 órától a kastély Dísztermében. A legnagyobb zeneszerzők kiváló dallamai csendülnek fel a szlovák komolyzeneoktatás egyik kiválóságának, a kassai Konzervatórium Timonova 2 Kassa ifjú művészeinek köszönhetően. A több mint hét évtizedes múltra visszatekintő intézményben, 1951-ben elsőként a zongora, vonós, rézfúvós, majd egy évvel később a harmonika szak alakult meg.

Ezeket követte az ének-karnagy, majd az orgona-, zeneszerzés és tánc, a zene- és drámaművészeti, végül pedig az egyházzene szak. 1960 óta folyamatosan alakulnak az iskolában különböző együttesek is. Szimfonikus, kamara és harmonika, valamint fúvós formációban is fellépnek, illetve Big Band is alakult. 2007. májusában még Beatrix Wilhelmina Armagard, Hollandia királynője is látogatást tett az iskolában. Az fiatal művészpalánták zenéltek már többek között Ukrajnában, Görögországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Svédországban, Olaszországban, Cipruson, Finnországban, Ausztriában, Mexikóban és Japánban is.

Ezúttal pedig az edelényi kastély közönségének muzsikálnak majd. A repertoár részeként Antonio Vivaldi, Jules Demersseman, Benvenuto Terzi és Bartók Béla műveiből választottak zeneműveket a kassai konzervatórium diákjai magyarországi hangversenyükre.